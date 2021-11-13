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攜帶童軍刀進台南地檢署 粗工辯稱工作用挨罰1千元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

50多歲王姓粗工10月13日下午3時多為詐欺案到台南地檢署開庭，法警通過X光機掃視其放置在籃子內的包包時，發現裡面有1把童軍刀，他辯稱，童軍刀是30年前從童軍社購買而來，這是他當臨時工要用的工具刀，當日下班後就放在包包，忘記取出來。童軍刀雖非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制刀械，但對洽公民眾及南檢人員安全，台南簡易庭認違反社維法處罰鍰1000元。

台南市第4警分局調查，王姓男子10月13日下午3時15分，進入台南地檢署安檢門，接受法警安全檢查時，當場發現其包包內有童軍刀1把，意圖不明，引發緊張。法警馬上通知第4警分局到場，認他違反社維法第63條第1項第1款規定無正當理由攜帶具有殺傷力器械，移請台南簡易庭裁處。

王男辯稱，童軍刀是30年前從童軍社購買而來，這是他當臨時工要用的工具刀，當日下班後就放在包包，忘記取出來。他表示，雖然刀子有開鋒，但他有用報紙包住。

台南簡易庭認為，扣案童軍刀雖非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制的刀械，然而，它是金屬製品，刀鋒部分甚為鋒利，顯具有殺傷力，常有危害於一般安全情形，常人不應隨身攜帶，縱使 欲防身，但未選擇對人體傷害較輕微的防身物品，反攜帶刀鋒尖銳、具有殺傷力刀械，危險程度不輕，對他人的生命、身體、安全構成相當威脅，也對公共秩序與社會安寧造成相當危險。

又王男進入台南地檢署報到出庭，本應注意並詳細檢查隨身攜帶物品，以避免不慎而危及洽公民眾及台南地檢署內人員安全。

台南簡易庭審酌，王男所為影響公共秩序的程度及行為後態度、行為動機、手段及過程等一切情狀，裁處1000元罰鍰，並沒收扣案童軍刀。

王姓粗工10月13日為詐欺案到台南地檢署開庭，法警通過X光機掃視其放置在籃子內的包包時，發現裡面有1把童軍刀，台南簡易庭依法處罰鍰1000元。本報資料照片
王姓粗工10月13日為詐欺案到台南地檢署開庭，法警通過X光機掃視其放置在籃子內的包包時，發現裡面有1把童軍刀，台南簡易庭依法處罰鍰1000元。本報資料照片

台南 詐欺 安檢

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