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菜鳥二兵酒駕三貼未戴安全帽 警送辦軍方火速記過汰除

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

陸軍花東防衛指揮部日前才有一名女兵酒駕遭汰除，近日又有一名服役才1個月的鄭姓二兵，酒後未戴安全帽，騎機車載兩名友人，遭警方查獲。花防部表示，已召開人評會，將鄭姓二兵記兩大過汰除，並重申「酒駕零容忍」，會援引此案為教材，廣為宣導，要求官兵切勿酒駕。

本月9日凌晨1時許，花蓮警方巡邏經過光復鄉中山路2段時，發現對向一輛機車，不但3貼，且駕駛還未戴安全帽，立即上前攔下盤查，發現20歲鄭姓駕駛散發酒味，經潄口後施以酒測，酒測值達0.77毫克，盤查身分為花防部二兵。

鄭男被查獲後態度良好，坦承與友人喝了幾瓶啤酒，載林男與孫姓女子兩名友人返家，對酒駕覺得很後悔，希望警方原諒他。警詢後依涉犯公共危險罪，將鄭男移送花蓮地檢署，另依道路交通管理處罰條例第35條第8款年滿18歲的酒駕同車乘客，以及第31條未戴安全帽開單舉發。

花防部表示，此案在本月7日發生，獲悉後立即在9日召開人評會，記兩大過，15日汰除，並再次強調酒駕零容忍，只要被查獲，一定立即汰除處理。

此外，鄭姓二兵新訓過後，到花防部服役才1個月，未滿4年，酒駕除了涉及刑責、遭到軍方汰除，依照「志願役不適服現役賠償辦法」，因案提前汰除，還可能面臨軍方求償約10萬元。

除鄭姓二兵，花防部一名29歲翁姓女兵，今年9月18日凌晨酒後駕車，遭警方攔查，酒測值0.33毫克，被依公共危險罪送辦，同樣遭花防部記過汰除。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

花防部一名鄭姓二兵因酒駕遭汰除，軍方強調酒駕零容忍，會加強宣導。記者王燕華／攝影
花防部一名鄭姓二兵因酒駕遭汰除，軍方強調酒駕零容忍，會加強宣導。記者王燕華／攝影

酒駕 酒測 花蓮

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