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美國女華僑遭詐9萬美元 來台灣打官司求償獲賠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詐騙集團3年前在台灣設機房，假冒中國領事館人員，向美國華僑謊稱帳戶遭冒用，先後向10多名華僑詐得新台幣近億元，一審依加重詐欺等罪將詐團主腦林男等8人判處5年6月至3年6月不等徒刑，住在美國伊利諾伊州的蘇姓女華僑被詐美金9萬元，來台請求損害賠償，台中地院判決林等8人連帶給付美金9萬元。

被害人蘇姓女華僑主張，詐團先後於2018年間在台東火車站附近民宿、屏東縣墾丁地區美琳達民宿、新北市萬里區民宿、苗栗縣之景山民宿、台中市沙鹿區鐵皮屋設電信詐騙機房，向美國華裔被害人詐騙。

詐騙集團成員以群呼方式廣發預設有詐騙內容語音訊息至美國華裔被害人的手機或室內電話，俟被害人回撥後，即由機房電信詐欺人員假冒中國領事館人員，向被害人謊稱帳戶遭冒用，將轉接公安局，向被害人謊稱個人資料遭盜用，需進行資金清查，向華僑詐財。

蘇姓女華僑表示，她住在美國伊利諾伊州，詐團成員於2018年11月6日15日，以網際網路傳送中華人民共和國人民檢察院保密公文、北京市人民檢察院刑事逮捕凍結命令給她，致她信以為，被詐財美金9萬元。

刑事庭法官審酌，林男等8人均正值青壯，具有勞動能力，本應憑恃心智勞力付出，藉由正當工作機會賺取生活所需，卻不思循正當管道獲取財物，為圖謀不法獲利，參與詐欺集團，詐欺美國地區華裔民眾，損害我國國際形象，分別判處重刑。民事庭法官判林男等8人連帶賠償蘇女美金9萬元。可上訴。

住在美國伊利諾伊州的蘇姓女華僑遭詐團詐騙美金9萬元，來台請求損害賠償，台中地院判決詐團成員林嫌等8人連帶給付美金9萬元。圖／本報資料照
住在美國伊利諾伊州的蘇姓女華僑遭詐團詐騙美金9萬元，來台請求損害賠償，台中地院判決詐團成員林嫌等8人連帶給付美金9萬元。圖／本報資料照

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