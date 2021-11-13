台南男車內喝酒後肇事被上銬 無影腳竟踹員警下體成傷

54歲陳姓男子去年12月11日晚間開車未熄火，暫停在台南市永康區道路旁，在車內喝蔘茸酒，後因操控不當致車子向前滑行，自後撞擊路旁機車及騎士，永康警分局張姓員警到場處理，陳男酒測值高達每公升1.09毫克，張警以現行犯將他上銬逮捕，未料陳男竟以右腳猛踹其下體，致睪丸、骨盆鈍挫傷，陳男酒醒後則後悔不已，法官判他應執行5月徒刑，可上訴。

檢警調查，這是陳男第3次酒後駕車被抓。去年12月11日晚上6時，陳男駕車未熄火暫停在路旁，部分車身占用慢車道，在車內喝蔘茸酒，後因酒後無法妥善控制車子，導致車子向前滑行，自後撞擊由陳姓騎士熄火暫停在車道外的路旁機車，幸無人受傷。

永康警分局大橋派出所張姓員警獲報到場處理，經酒測陳男吐氣所含酒精濃度達每公升1.09毫克，員警即以現行犯逮捕，並上銬帶往巡邏車，未料，陳男以右腳踹擊員警的下體，致員警左睪丸鈍挫傷、左骨盆鈍挫傷，經就醫後幸無大礙。

陳男酒醒後自知闖下大禍，後悔不已，坦承犯行，就涉傷害部分，與員警和解後撤回告訴。

台南地院審酌，陳男明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對周遭事務的辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，猶漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行的安全，仍酒後駕駛自小客車在道路行駛。

後經警測得其飲酒後吐氣所含酒精濃度高達每公升1.09毫克，並以公共危險罪現行犯依法執行逮捕後，竟用腳踹擊警員，造成警員因此受傷，漠視公權力執行，所為很不應該；惟念陳男犯罪後坦認犯行及第3次犯下不能安全駕駛罪行等一切情狀。

台南地院認他犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，處4月徒刑，又犯妨害公務執行罪，處2月徒刑，應執行5月徒刑，可易罰金。

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