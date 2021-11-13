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受刑人遭獄友打斷肋骨、4顆牙 衝突僅24秒台北監獄免賠

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

林姓男子因偽造有價證券被判刑12年半在台北監獄服刑，期間他和廖姓獄友發生衝突，遭對方痛毆打斷肋骨、4顆牙齒，林控訴管理員事先未加以防範、怠於職務，對北監提國賠58萬元；法院查，林、廖衝突24秒就被獄方隔開，難認北監有過失，判處駁回林男之訴，可上訴。

林男主張，他服刑期間在北監的療養中心，因屢次和廖男發生衝爭執，2人平日有仇隙，且自己半身不遂、行動不便，北監管理員在療養中心應加以防範，避免廖趁機對行動有礙的他施暴欺弱。

林說，2019年5月8日早上卻遭廖痛毆頭、身體，被打到腦震盪、4顆牙齒斷裂及肋骨骨折，認為北監管理員怠於執行職務且存有過失，與他的傷勢間有因果關係，依醫藥、精神撫慰金一共向北監提國賠58萬6597元。

北監則說，林男因犯偽造有價證券罪經判刑12年6月入獄，且和罹有慢性病的廖男同住在療養中心，當天2人衝突時，林還可以出手反擊，且管理員發現就立刻指揮受刑人將他們拉開，同時電請中央台警力支援，並開啟療養中心大門入內處理衝突，並將2人送醫初診再轉院。

北監表示，之後還在5月10日、13日、14日及16日多次戒護林男就醫，且林非半身不遂，無須輔具或他人攙扶可以上廁所，當日還能還擊廖，且彼此同住1年多無衝突，管理員無法預見廖會攻擊他，且當下衝突歷時24秒就被隔開，認為戒護管理上無疏失。

法院查，廖男毆傷林刑事依傷害罪判刑6月，民事另就林醫藥、植牙及精神撫慰金等判廖應賠31萬6538元。

法院認為，就林主張和廖男平日有仇隙部分，經北監否認，林也沒提出證據證明，就林主張北監沒有嚴加防範廖趁機施暴欺弱，有怠於執行職務，不予採信。另根據監視器、相關筆錄，確認傷害事故歷時24秒。

法院審酌，北監管理員得知事故，就將2人隔開阻止廖繼續攻擊林，難認林的傷勢是因為北監怠於執行職務及過失所致，認為林男求償無據予以駁回。

台北監獄。記者曾健祐／攝影
台北監獄。記者曾健祐／攝影

牙齒 國賠

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