攜械偷竊近4000元喇叭 被逮還毆傷、恐嚇店員遭判刑

屏東張姓男子攜帶刀械前往屏東市一家連鎖3C商場，徒手竊得價值3990元的無線藍芽喇叭，卻因通過防盜門時，警報聲響起被逮；過程中，張男試圖逃跑打傷店員，更揚言要「討回這筆帳」，事後地院將他依攜帶兇器竊盜罪處8個月徒刑；又犯傷害罪、恐嚇危害安全罪併處4個月有期徒刑。

判決指出，張男去年4月9日下午4時50分許，攜帶一把刀械前往屏東市一家連鎖3C商場，徒手從商品架上竊得1個價值3990元的無線藍芽喇叭，並藏在外套內，未結帳便離去，卻因通過防盜門時，警報聲響起，門市店員上前攔阻，取出他竊得的喇叭並報警。

員警到場前，張男試圖趁隙逃跑，因遭阻擋心生不滿，徒手揮打並抓住店員導致對方跌倒在地，頭部挫傷等傷害；張甚至還出言恫稱，「你如果不放開我，這筆帳我一定會討回來」等語。

事後張男遭警方逮捕依法移送，後由檢方起訴，審理期間，他僅坦承部分犯行，且因心情不佳即攜帶刀械隨機行竊，被發現時，又出言恐嚇店員，事後也未與對方道歉或賠償。