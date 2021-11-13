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拔牙每次100元 國中畢牙科密醫月入2至3萬 判緩刑3年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

國中畢業的陳姓男子未取得任何證照，長期在嘉義縣太保市自宅，以每次100元幫人拔牙，每次1萬5000元裝設活動假牙，經人檢舉，檢警會同衛生局到住宅搜索，依違反醫師法起訴，陳坦承犯行，嘉義地院法官以簡易判決，判刑1年、緩刑3年，犯罪所得108萬元沒收。

據了解，50多歲陳姓男子國中畢後，曾學做齒模，但無法考取齒模師，仍在家中幫人製作齒模、假牙，之後還購回退休牙醫師的牙醫診療椅、設備，在家中幫人看診，每拔1顆牙收100元，裝設活動假牙1萬5000元。

民眾日前向嘉義縣衛生局檢舉，衛生局派員到場稽查，陳男拒絕開門，衛生局轉報嘉義地檢署，由檢察官指揮員警持核發搜索票，會同衛生局人員到陳住家搜索。

警方進入陳男家中，發現診療椅已經拆除，但現場仍有拆除痕跡，陳原本否認犯行，員警和衛生局人員還在現場發現拔牙診療相關藥品、局部麻醉劑，認定違反藥事法，將陳姓男子帶回偵訊。

陳在檢警訊問時坦承不諱，供稱原本從事齒模製作，從105年10月起到今年3月，有幫人拔牙，或裝設、調整活動假牙等牙科醫療業務，平均每月獲利2至3萬元。

院方審理後認定，陳男無犯罪前科，但未取得合法牙醫師執照，即從事牙醫行為，已對不特定民眾造成健康危害，念其坦承犯行、有悔意，依法判1年徒刑，宣告緩刑3年，犯罪所得108萬元沒收，另須從事70小時義務勞動，12小時法治教育。

國中畢業的陳姓男子長期在嘉義縣太保市自宅，幫人拔牙、裝設活動假牙，嘉義地院法官以簡易判決，判刑1年、緩刑3年，犯罪所得108萬元沒收。記者卜敏正／攝影
國中畢業的陳姓男子長期在嘉義縣太保市自宅，幫人拔牙、裝設活動假牙，嘉義地院法官以簡易判決，判刑1年、緩刑3年，犯罪所得108萬元沒收。記者卜敏正／攝影

衛生局 嘉義 牙醫

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