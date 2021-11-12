雲林前消防局長救災指揮車當私車266次辯待命 休職2年

雲林縣消防局前局長戴天星任內將公務車當私家車用，2年內開了266次，還用公務簽帳卡加油，獲利7萬9507元，雲林地方法院依公務員假借職務上之機會故意犯背信罪，判戴1年徒刑。戴上訴，台南高分院駁回定讞，但緩刑3年。監察院認戴違失重大而彈劾，懲戒法院判休職，期間2年；懲戒法院第二審昨駁回上訴確定。

戴天星擔任局長時為警監4階，相當於簡任第11職等，後任雲林縣政府秘書。

戴天星2013年10月2日至2018年12月25日期間擔任雲林縣消防局局長，他雖住在雲林，卻利用配發的「救災指揮車」兼首長用車在下班後到台中辦私事，並留宿在小姨子家中。如此往返雲林、台中，自2014年1月4日起至2016年5月6日止，合計266次，油錢還由人民買單。雲林地檢署接獲檢舉後，查知背信犯行。

監察院認為戴天星將公務車挪做私用，違反消防機關消防車及救災車出勤規定，還以國家預算支應油資，謀取不法利益。

戴在排定的備勤時間遲到、早退，或留宿於台中，違反消防勤務實施要點「備勤應在勤務執行單位」。監察院認為戴未恪遵法令忠誠公正執行職務，影響民眾對公務人員清廉操守、謹慎勤勉與公正執行職務的觀感，依法彈劾。

監委在詢問戴「救災指揮車可以私用？」時，他答「我保留，這有灰色地帶。」指他是為了「保持機動」才用救災車、人車一起待命、24小時保持機動。