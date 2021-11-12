聯光通爆遭掏空2億今股價跌7% 前顧問被押了

上櫃公司聯光通、太普高及有限公司品耀光電遭多名高層掏空近2億資產，檢調查出，前聯光通顧問謝嘉入、前董事長及前太普高董事長王祈蓀、前總經理黃永祥、前董事林慧鈞及現任董事許榮堂涉嫌重大。檢調昨天兵分18處搜索證物，帶回23人訊問，士林地檢署漏夜聲押謝嘉入、林慧鈞，士院今晚裁定謝羈押，林150萬元交保，限制住居。

檢調查出，謝嘉入、王祈蓀、黃永祥、林慧鈞、許榮堂從2019年下半年陸續擔任聯光通高層期間，涉嫌挪用公司資金清還自身債務、做假交易，最終資金流向自己口袋；假交易包括向工程公司買高空吊車機具。

謝等5人卸任後，接任的高層發現公司資金遭嚴重掏空，向金融監督管理委員會檢舉，金管會調查發現異常，士林地檢署介入偵辦，昨見時機成熟，指揮調查局新竹縣調查站、北部機動工作站、基隆市調查站至聯光通、太普高、品耀光電及16位涉案人住家共18處搜索。

檢調扣回手機、大量交易文件，士林地檢署訊問16名被告，傳喚7位證人包括聯光通現任法務、會計，請回18人，諭令5至10萬元不等交保3人，認為謝、林前後供詞不一，有串供滅證之虞、犯罪嫌疑屬最大，依違反證券交易法、特別背信、商業會計法、刑法偽造有價證券、偽造文書及詐欺罪嫌向法院聲押禁見。