曾銘宗曝私菸案癮君子名單 總統府提告結果公布

國安私菸案爆出期間，國民黨立委曾銘宗曾開記者會，表示接獲總統府員工檢舉信，裡頭有總統府高官癮君子名單及平常抽菸的地點。總統府當時表示，總統府內沒人涉案，控曾銘宗抹黑，由總統府秘書長辦公室主任游尚儒對曾提起妨害名譽告訴。台北地檢署今偵結，檢方認定曾銘宗身為立委，有監督政府的職責，他所發表的言論具公益性，因此給予不起訴處分。

私菸案爆出後，國民黨立法院黨團曾在2019年8月22日召開記者會，表示接獲總統府員工檢舉信，裡頭有總統府高官癮君子名單及平常抽菸的地點，曾銘宗點名總統府編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺和丁允恭。

曾銘宗指出，爆料信內還提到，私菸的部分經費來自特勤人員的慰問獎金或加菜金，其中來源包含國務機要費，而款項的結餘久而久之形成「小金庫」，買私菸的費用就來自這個小金庫。

總統府當天表示，已請政風單位做行政調查，並配合司法偵辦，查無總統府、國安會人員涉案。總統府認為，曾銘宗假借爆料，公開不實資訊，用抽菸名單暗指、抹黑總統府幕僚。由游尚儒對曾銘宗提起妨害名譽告訴。