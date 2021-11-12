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檢察長轉調查局長 王俊力：要更關注國安情勢

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

桃園地檢署檢察長王俊力下周一調派調查局局長，他今天表示，雖然很珍惜檢察官的工作，擔任檢察官也遊刃有餘，但未來擔任調查局長後，會增加國際視野，就國家安全情勢更加關注。

王俊力今天拜訪法務部長蔡清祥，聽取蔡清祥給他工作上的建議，並與蔡清祥討論未來領導調查局的方向。

王俊力說，他曾在軍中服務，本來不想離開檢察體系，也珍惜檢察官的工作，把當檢察官看成榮譽；早年，有司法界學長、姐建議他轉法官，但始終認為檢察官積極、主動的特質，可以發揮的影響力大。

王俊力說，有關環保等案件查緝，檢察機關與地方政府已建立好聯繫平台，由檢察官帶領公務員辦案，公務員不至畏首畏尾 ，檢察長更可達到辦案績效。

王俊力說，他對調查局的專業向來尊重，以前常有機會和調查官合作，他常和調查官說大家當好朋友、夥伴就好，家人也認為他對檢察工作熟悉、獲得的評價較高，而調查局的工作則艱難險阻比較大，一度推辭新職，不過，經蔡清祥給他指導、啟發，同意接受新的挑戰。

王說，當局長與當檢察長無論是看待國家安全事件或是國際觀方面，都不相同，兩者高度不一樣，調查局長的視野要比檢察長來得更寬廣。

他說，後來幾經思考、沈澱，感受以當調查局長為榮，他在桃園地檢署檢察長任內辦理過國家安全案件，未來會對國家安全情勢研判更加關注。

新任調查局長王俊力（右）今天拜會法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
新任調查局長王俊力（右）今天拜會法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
新任調查局長王俊力。記者王聖藜／攝影
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檢察官 蔡清祥

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