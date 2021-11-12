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丁允恭辦公桌性醜聞事件 監委出庭：丁的行為就是性騷擾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭在擔任高雄市新聞局長期間，因私德問題被懲戒法院認定「放蕩不檢」，判撤職停用兩年。提案彈劾的監委紀惠容不服，提起上訴，二審今天開庭，紀惠容當庭陳述丁允恭行為就是性騷擾無誤，並要求合議庭認定性騷擾成立。

紀惠容稍早發出聲明表示，今天在庭上就丁允恭案件之答辯，首先提出不服一審懲戒法院判決丁允恭案之性騷擾之理由，因為一審幾乎是跟著丁允恭的論調，認為丁所張貼的合照衣著整齊，兩人為親密之男女關係，無所謂含有性意味或性別歧視等意涵，而不認定是性騷擾。

紀惠容指出，性騷擾是一個持續行為，也是一個持續發生的脈絡過程，不容被被片面切割。懲戒法院竟一張切割的圖片來定義性騷擾與否，讓人不服。

紀惠容表示，檢視丁允恭貼出照片之行為與背後動機，丁明明知道Ｙ女已發展另一段感情，竟以極不友善、充滿報復性的張貼照片，展現其「控制」與「支配」。

紀惠容說，這張照片已足以形塑性「敵意環境」，這是騷擾非常重要的構成要件之一，它讓Ｙ女陷於小三之流言，且影響其心理、工作、正常生活之進行。甚至最後陷於經濟困境，不得不求助丁允恭之金錢協助。這也是Ｙ女受性騷擾之後的創傷反應。

紀惠容指出，懲戒法院認定這張照片顯示雙方為親密男女關係，卻又說不含性意味，這是互相矛盾的，既然稱照片為親密男女關係，當然涉及「性」或「性別」有關之意涵。

紀惠容表示，懲戒法院漏未審酌丁允恭罔顧Ｙ女之意願與主觀感受，卻仍連續表達個人情慾意念與追求之事實；監院在一審已經附上兩人之間互動的line，當中顯示在106年2、3月Ｙ女已多次表示分手，拒絕追求，卻不斷接受丁的騷擾訊息。

紀惠容說明，因為雙方對性騷擾的構成要件定義分歧，建請法官依懲戒法院第二審言詞辯論實施辦法第5條之規定，選任專家學者就言詞辯論之爭點事項，於言詞辯論時到場陳述意見。

紀惠容表示，本案是一個社會矚目、影響台灣婦女權益的重要案件，期許懲戒法院是一個符合國際公約CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）之規定，意識或覺察／辨識性騷擾、性別歧視背後存在的歧視結構。

懲戒法院第二審今行準備程序，總統府前發言人丁允恭（左圖）委任律師林拔群出庭，監察委員紀惠容則呼籲司法機關與懲戒法院重視性別人權。記者王宏舜／攝影
懲戒法院第二審今行準備程序，總統府前發言人丁允恭（左圖）委任律師林拔群出庭，監察委員紀惠容則呼籲司法機關與懲戒法院重視性別人權。記者王宏舜／攝影

性騷擾 丁允恭

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