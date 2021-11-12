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桃園母悶死2月大男嬰伴屍3小時 法院依殺人罪收押禁見

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

王女悶死男嬰，檢方依殺人罪嫌將她聲押。 示意圖／ingimage
王女悶死男嬰，檢方依殺人罪嫌將她聲押。 示意圖／ingimage

桃園王姓女子疑似產後壓力大，昨天2月大的男嬰哭鬧，她竟用棉被、塑膠袋悶死小孩，犯後呆坐伴屍3個多小時，直到先生回家才驚覺兒子沒了呼吸心跳，王女落網坦承殺害男嬰，一度崩潰稱「也不知道自己為何這樣做」；法院考量，王自稱有輕生念頭，所犯重罪且有勾串之虞，裁定收押禁見。

檢警調查，王女（35歲）昨天下午2點多因兒子不斷哭鬧，竟持棉被、塑膠袋悶口鼻，導致男嬰無法呼吸失去掙扎後才停止，犯後整個人恍惚坐在一旁伴屍3個多小時，晚上6點多先生回來驚覺兒子臉色有異沒了呼吸心跳，緊急通知救護人員到場，發現男嬰已經明顯死亡。

檢方昨到場相驗，確認現場無打鬥、破壞及入侵痕跡，訊後認定王女嫌疑重大依殺人罪嫌向法院聲押。

桃園地院審酌，王女坦承殺人，有相關調查、診斷證明、LINE對話及現場照片證明，認定她嫌疑重大，且王涉犯為死刑、無期徒刑，最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。

法院認為，有部分證人在偵查中拒絕陳述，依照常情家庭內暴力犯罪僅有家庭成員可得查知，本件仍待檢察官釐清查明，王女雖坦承犯行，仍有相當理由認有勾串證人之虞。

法院考量，王女自稱有輕生念頭，羈押對於人身自由侵害之程度，被告所涉犯行對於社會秩序之危害、公共利益之維護，為確保國家之司法權之有效行使，認非予羈押顯難進行追訴及審判，認被告有羈押之原因及必要，今訊後裁定收押禁見。

桃園地院依殺人罪裁定王女收押禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院依殺人罪裁定王女收押禁見。記者曾健祐／攝影

桃園 塑膠袋 殺人

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