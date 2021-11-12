不滿堂哥日夜騷擾 男持球棒打死遭判1年10月
張姓男子不滿堂哥日夜騷擾，心生不滿，今年1月5日凌晨堂哥持刀到張家門前叫囂，被張拿球棒痛毆，送醫不治；新竹地院審理終結，法官考量張犯後自首，且與家屬和解，依傷害致死罪判刑1年10月。
判決書指出，今年今年1月5日凌晨1點多，堂哥持刀到張的住所前叫囂，張憤而持球棒毆打堂哥，導致對方四肢出血及鈍挫傷、右手及左腳開放性傷口、左手肱骨骨折、左手掌骨骨折、左側脛腓骨閉鎖性骨折、左腳趾開放性骨折。
事後，張男打電話報警，主動供出犯行並接受裁判，堂哥送醫仍因皮下軟組織出血及大量脂肪性肺栓塞、頭部、四肢多處外傷併左側上下肢多處骨折而死亡。
法官認為，張男因受堂哥日夜騷擾，且持刀械至住所叫囂，即持球棒毆打，造成堂哥死亡，也對家屬造成難以撫平傷痛，對社會治安危害不輕，考量張坦認犯行，態度尚稱良好，且與家屬達成和解，家屬也同意給予減刑機會，審酌依傷害致死罪判刑1年10月。
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