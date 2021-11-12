快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

不滿堂哥日夜騷擾 男持球棒打死遭判1年10月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓男子不滿堂哥日夜騷擾，心生不滿，今年1月5日凌晨堂哥持刀到張家門前叫囂，被張拿球棒痛毆，送醫不治；新竹地院審理終結，法官考量張犯後自首，且與家屬和解，依傷害致死罪判刑1年10月。

判決書指出，今年今年1月5日凌晨1點多，堂哥持刀到張的住所前叫囂，張憤而持球棒毆打堂哥，導致對方四肢出血及鈍挫傷、右手及左腳開放性傷口、左手肱骨骨折、左手掌骨骨折、左側脛腓骨閉鎖性骨折、左腳趾開放性骨折。

事後，張男打電話報警，主動供出犯行並接受裁判，堂哥送醫仍因皮下軟組織出血及大量脂肪性肺栓塞、頭部、四肢多處外傷併左側上下肢多處骨折而死亡。

法官認為，張男因受堂哥日夜騷擾，且持刀械至住所叫囂，即持球棒毆打，造成堂哥死亡，也對家屬造成難以撫平傷痛，對社會治安危害不輕，考量張坦認犯行，態度尚稱良好，且與家屬達成和解，家屬也同意給予減刑機會，審酌依傷害致死罪判刑1年10月。

新竹地院法官考量張犯後自首，且與家屬和解，依傷害致死罪判刑1年10月。 報系資料照
新竹地院法官考量張犯後自首，且與家屬和解，依傷害致死罪判刑1年10月。 報系資料照

骨折 新竹 脂肪

延伸閱讀

男子不堪騷擾 持球棒痛毆堂哥傷重不治

小小行車糾紛又見球棒揮舞 網友痛罵汽車駕駛恐嚇送辦

口氣差懷恨在心！越籍男持刀殺前雇主遭判15年徒刑

中職／使用未認證球棒 林祖傑被勒令退場加罰5萬

相關新聞

軍人清水服務區圍毆同袍 法院斥無視軍紀妨害秩序判6月

桃園江姓男子入伍新訓時，得知陳姓友人和何姓同袍有糾紛，趁著集體休假搭遊覽車經國道3號清水服務區時，一同將何推廁所拳打腳踢...

桃園母悶死2月大男嬰伴屍3小時 法院依殺人罪收押禁見

桃園王姓女子疑似產後壓力大，昨天2月大的男嬰哭鬧，她竟用棉被、塑膠袋悶死小孩，犯後呆坐伴屍3個多小時，直到先生回家才驚覺...

不滿堂哥日夜騷擾 男持球棒打死遭判1年10月

張姓男子不滿堂哥日夜騷擾，心生不滿，今年1月5日凌晨堂哥持刀到張家門前叫囂，被張拿球棒痛毆，送醫不治；新竹地院審理終結，...

台南女護理師假投資真吸金 3個月來已判賠1579萬元

台南柳營奇美醫院謝姓前護理師、張姓丈夫及在群創光電擔任副理的王姓女性友人等6人，以投資新光三越禮券為餌，每月可獲得投資金...

民雄鄉代會主席涉詐領公款 交保後一度失聯 遭羈押禁見

嘉義縣民雄鄉民代表會周姓主席，疑買茶葉涉浮報經費、詐領公款，檢方前天傳喚10萬元交保，檢調昨2次傳喚到案，周因隱匿行蹤、...

遭控給粉專、宮廟資金支持韓國瑜 向心夫婦不起訴理由

香港籍中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，王立強在澳洲稱他是向心夫婦的下屬，在台、港從事間諜工作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。