不滿堂哥日夜騷擾 男持球棒打死遭判1年10月

張姓男子不滿堂哥日夜騷擾，心生不滿，今年1月5日凌晨堂哥持刀到張家門前叫囂，被張拿球棒痛毆，送醫不治；新竹地院審理終結，法官考量張犯後自首，且與家屬和解，依傷害致死罪判刑1年10月。

判決書指出，今年今年1月5日凌晨1點多，堂哥持刀到張的住所前叫囂，張憤而持球棒毆打堂哥，導致對方四肢出血及鈍挫傷、右手及左腳開放性傷口、左手肱骨骨折、左手掌骨骨折、左側脛腓骨閉鎖性骨折、左腳趾開放性骨折。

事後，張男打電話報警，主動供出犯行並接受裁判，堂哥送醫仍因皮下軟組織出血及大量脂肪性肺栓塞、頭部、四肢多處外傷併左側上下肢多處骨折而死亡。