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軍人清水服務區圍毆同袍 法院斥無視軍紀妨害秩序判6月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園江姓男子入伍新訓時，得知陳姓友人和何姓同袍有糾紛，趁著集體休假搭遊覽車國道3號清水服務區時，一同將何推廁所拳打腳踢；法院認為，江在國道3號最大、最重要服務區公然逞凶，更無視軍紀在新訓休假犯罪，依妨害秩序罪判他有期徒刑6月，可上訴。

檢警調查，全案因陳男在軍中新訓時被指派到靶場公差未到，經何男向班長告知才曝光，陳因此對何懷恨在心，就趁著同袍集體休假搭軍方遊覽車回家時，經過清水休息站服務區休息途中，陳找來江姓、程姓及童姓友人要陳到廁所談判、道歉。

但何男不從，就遭4人團團圍住拉進廁所拳打腳踢，造成何鼻子、頭部都有挫傷，事後何和程、童及陳達成和解，經檢方予以緩起訴，檢方偵結另依刑法第150條公然聚眾施強暴罪嫌，將江男向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，江男施暴經監視器清楚拍下，與同夥已妨害何男在服務區閒逛、購物的權利，且清水服務區是國道3號最重要，且業務量最大的服務區，相關4人在其內公然逞凶，就公共秩序的擾亂及危害不可諉為不知。

法院指出，實際上警方當時接獲店家通知，表示內部有人打架滋事，可見江行為構成妨害秩序罪之下手實施者，因江同時觸犯強制、妨害秩序，2罪想像競合，應從重依妨害秩序論處。

法院考量，江與3人對何施暴，在熙來人往的服務區內逞凶，對公共秩序之妨害程度，且江當時為現役軍人，竟無視軍紀在新訓集體休假期間犯罪等，依妨害秩序罪判他6月徒刑，得易科罰金。

法院認為，江當時為現役軍人，竟無視軍紀在新訓集體休假期間犯罪等，依妨害秩序罪判他6月。 記者曾健祐／攝影
法院認為，江當時為現役軍人，竟無視軍紀在新訓集體休假期間犯罪等，依妨害秩序罪判他6月。 記者曾健祐／攝影

國道 遊覽車

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