台南女護理師假投資真吸金 3個月來已判賠1579萬元

台南柳營奇美醫院謝姓前護理師、張姓丈夫及在群創光電擔任副理的王姓女性友人等6人，以投資新光三越禮券為餌，每月可獲得投資金額18%至20%高額利息，2年多來，謝女等人吸金逾5.2億元，一審判謝女及丈夫9年4月、3年2月徒刑，不服上訴二審。近3月來，計有6名受害人陸續提起民事求償勝訴，迄今謝女等5人已判賠1579萬多元。

檢警調查，謝女原為柳營奇美醫院護理師，她為滿足自身虛榮心，自2015年10月間起，向同事及親友佯稱，與新光三越高層熟稔，能透過特殊管道，以面額75折至85折不等價格購得禮券，王女等人得知後，陸續集資向謝女購買禮券。

謝女集資後，實以一般市價即面額98折向新光三越購得禮券，且自2016年間起，高價購入低價賣出禮券方式，已造成龐大資金缺口，無力再交付新光三越禮券給出資購買人，共詐得642多萬元。

然而，謝女為填補資金缺口及牟利，對外宣稱可將集資購得較低折扣的新光三越禮券轉售予雅詩蘭黛、SK-Ⅱ等專櫃，賺取價差，並以10日至60日為1期，每期可獲得投資金額3%至25%不等紅利，邀約王女等人參與「櫃位券」投資。

同時，虛偽創設新光三越董事、雅詩蘭黛經理、SK2、台中新光三越副理、財務等名稱的不實LINE帳號，相互加入好友或建立群組，自導自演捏造彼此間互相討論買賣新光三越禮券的對話內容，營造她與新光三越董事、副理及各專櫃經理等人確有投資買賣禮券且業績良好的假象。

據統計，謝女等人在詐欺取財犯行犯罪所得642多萬元。另因非法經營收受存款業務犯行，犯罪所得總計為5.2億多元，其中已返還予被害人的款項，合計為1.5億多元。

今年6月間，一審認謝女犯詐欺取財罪，共37罪，分別為2月至8月徒刑。又共同犯銀行法非法經營收受存款業務罪，處9年徒刑，追徵未扣案犯罪所得3.6億多元，得易科罰金部分，應執行2年，不得易科罰金部分，應執行9年4月徒刑。

張姓丈夫、王女、許姓、郭姓、陳姓男子共同犯銀行法非法經營收受存款業務罪，應3年2月至3年8月不等徒刑。謝女等人已上訴。