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民雄鄉代會主席涉詐領公款 交保後一度失聯 遭羈押禁見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉民代表會周姓主席，疑買茶葉涉浮報經費、詐領公款，檢方前天傳喚10萬元交保，檢調昨2次傳喚到案，周因隱匿行蹤、否認犯行、供詞避重就輕，檢今天複訊後向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，周男到案前隱匿行蹤，且訊後否認犯行，與其他證人說詞有所出入，因尚有其他證人未到案，審酌被告為鄉代會主席，對業者有權力優勢，不排除有串供可能，因此裁定羈押禁見。

據了解，周姓男子6年前任鄉代會主席時，在採購茶葉等物品時，涉嫌浮報價格、以不實單據核銷，疑涉詐領公款約10萬元，涉及貪污治罪條例等罪嫌。

嘉義地檢署9日指揮縣調查站，到嘉義縣民雄鄉民代表會搜索，當時鄉代會正召開臨時會，調查員先帶回多名職員訊問，並帶回相關卷宗證物，周男原以代表會期間，地方制度法規定，代表會開議期間不得逮捕或拘禁拒傳，前天才到案接受檢訊，檢諭知周男10萬元交保，2名職員請回。

嘉義縣調查站昨天上午欲再次傳喚周男，但周已失聯，檢調直到昨天下午才到嘉義市區找到周男帶回訊問，訊後移送嘉義地檢署複訊。

嘉義縣民雄鄉代會周姓主席，今天被法院裁定羈押禁見。圖／報系資料照片
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嘉義 茶葉

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