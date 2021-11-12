遭控給粉專、宮廟資金支持韓國瑜 向心夫婦不起訴理由

香港籍中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，王立強在澳洲稱他是向心夫婦的下屬，在台、港從事間諜工作，滲透台灣宮廟、買網軍支持韓國瑜。台北地檢署偵辦兩年，向心曾為中國軍職，政商關係良好，但沒有證據指他們進行諜報，由於無法透過與澳洲司法互助傳喚王立強，難以用境外指述證明向心等人犯罪，因此今將向心等6人不起訴。向心夫婦另涉洗錢罪部分還在台北地方法院審理。

2020年總統大選前發酵的「王立強共諜案」，始於2019年底，王立強對澳洲媒體聲稱，向心夫婦是他對台工作的「上線」，向心夫婦以投資公司名義，拿資金滲透台灣宮廟、贊助大專院校交流、買網軍支持韓國瑜等。消息除引發兩岸政治口水，亦影響總統選情。

王立強在澳洲安全情報組織指稱，他受聘於中國創新公司，原負責政策研究，日後才逐步接觸核心工作，成為向心的下屬。對台情報工作的手法有三，一為透過律師當中間人，合法委託事務挹注資金入台、二為投資台商在中國的公司，再由台商將資金以捐款名義挹注特定政治人物、三是透過與媒體合作，宣傳滲透訊息。

王表示，向心原申請匯入新台幣1億元到台灣成立公司，但遭投審會駁回，只好另尋投資機會，也就是購入信義區豪宅。2018年大選期間，對台工作包含成立了20多萬個youtube及臉書帳號、粉絲團，攻擊民進黨，宣傳假消息。

由於王滯留澳洲，無法傳喚到庭，檢方找來王的澳洲友人作證，友人證稱他也聽到王前述內容，更詳細指稱，向心透過上海科普特信息系統公司組成網軍，成立粉絲專頁「只是堵藍」、「2020韓國瑜總統後援會」、「無能蔡英文下台」等專頁，更出示王與向心夫婦的對話截圖。檢方認為，友人所述，符合王說的對台「陸海空作戰」。

據調查，2019年11月24日，向心夫婦欲從桃園機場出境返回香港，被調查局國安站在機場攔下帶回偵訊，依違反國安法移送台北地檢署查辦。檢方在2019年11月時，將向心夫婦依國安法等罪嫌限制出境至今。

檢調指出，向心夫婦都是中國籍，1993年才入籍香港。向心曾在國家科學工業委員會（科工委）任職到中校退伍，入籍香港後，擔任中國創新投資、中國趨勢公司的負責人及執行董事，另也成立30家境外、中國的空殼公司。龔青則是科工委旗下軍事雜誌社的美編，後為中國創新投資、中國趨勢公司的替任董事。

向心在偵查時原稱不認識王立強，後續才表示，在廣遠星空總經理的飯局上認識他，印象停留在他是個懂油畫的年輕人，但後續並無來往。龔青則說，雙方加微信後，王因為油畫到她家中一次，後續沒有往來。他們沒接觸台灣媒體，不認識韓國瑜，也沒有贊助台灣的宮廟或學校

檢方從向心夫婦的手機等證物中發現，他們與前人民解放軍總裝備整合局祁姓副局長，現為軍事科學院院長還有「中央軍民融合發展委員會」關係緊密。

不過，檢方調發現向心夫婦的公司並無資金流入台灣的情況，被點名受贊助的台北萬和宮、台北真武殿也查無收取向心資金來為韓國瑜造勢，其他的學校、團體也查無收取向心資金的證據。

檢方強調，曾透過法務部國兩司向澳洲提出司法互助，調取境外證據，澳洲原回覆會積極處理，但在半年後，認為本案不符合司法互助情況而拒絕。除了王的一份指述以及王友的證詞外，無法再透過澳洲取得其他證據。

另外，檢方向臉書查詢粉絲專頁「只是堵藍」、「2020韓國瑜總統後援會」、「無能蔡英文下台」資料，只有「2020韓國瑜總統後援會」獲回應，社團申請登記人為王強華，他因而也遭檢方以涉嫌違反國安法列為被告。

王男證稱，他確實支持韓國瑜、國民黨，在九合一大選期間，成立20多個粉專與社團，一個縣市一個，另還成立台灣新聞記者聯誼會、台灣事務辦公室、陸國台辦等粉專。粉專及社團所張貼的內容大多是農場文，互相傳來傳去，也徵求自願者擔任管理員及版主來張貼農場文，由於「2020韓國瑜總統後援會」曾有30萬粉絲，許多議員、助理都來認識他，統促黨、國民黨黃復興黨部也曾提出合作要求，不過因理念不合，他沒答應也沒拿錢。不過有接受政黨投放廣告。他稱自己只是為了個人政治理念經營粉專，沒能力幫中國做事，只是在同溫層取暖。

另名被告蘇錦龍則是香港成報記者、香港鳳凰新聞社臺灣分社社長，他曾與王強華接觸，希望王強華幫忙他在台成立香港鳳凰新聞社與美國新高地新聞通訊社台灣籌備處，並承諾事成會給200萬元。

蘇到案後表示，他擔任香港鳳凰新聞社臺灣分社社長，在台核發給民眾鳳凰新聞社公民記者證，並請這些民眾協助蒐集陸配活動、黑道、員警貪瀆等情報，方便他跑新聞所用。王強華在臉書上認識他，找他幫助韓國瑜選總統，利用他鳳凰新聞社的資源集結陸配挺韓，但事後，他透過「杏仁哥」了解王男人品不佳，因此後來沒給王男資金，他否認在台發展情報工作，而是為了做新聞。