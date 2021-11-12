媚登峰遭會員控毀約 終身卡成「吸金大騙局」

國內知名的美體美容公司「媚登峰」多名會員指控，在疫情解除三級警戒的一周後，媚登峰突然在官網上發出「致長期卡會員的一封信」，片面更改契約內容，向終身會員收費，否則無法再上課，讓許多會員投入多年積蓄，花費數百萬的會員卡瞬間成為一張廢紙。行政院消保處指出，已接獲陳情，將盡力協助受害民眾。

民進黨立委陳素月、林楚茵與台北市議員許淑華今開記者會，數十名會員也分別從各縣市北上參加，要求媚登峰公司「全面退費」，希望中央與媚登峰總公司所在地的台北市政府，拿出魄力要求媚登峰公司與受害民眾集體協商，更要以本身的慘痛經驗，呼籲全國的婦女朋友，不要再被業者的話術欺騙。

有受害會員指出，她前後買三張「終身卡」，共花113萬2千元，契約書上註明「一次付費、無限次數、終身免費」，有白紙黑字，要求屢行業務。也有會員說，把畢生積蓄都壓在媚登峰上，希望終身可以使用，但公司卻片面毀約，根本是「吸金大騙局」。

林楚茵指出，媚登峰多年來屢次發生消費糾紛，例如疑似販賣過期保健品、苛扣退款、繳百萬加入終身會員卻倒店等。此次又以疫情為由，與終身會員要求額外收費，實在是欺人太甚，也代表過去雖有多次紛爭，主管機關卻無發揮實質管束效力，使得業者食髓知味，屢屢無視消費者權益。

陳素月表示，今年10月陸續有彰化鄉親反映，受害會員損失的金額在數十萬到數百萬間，不但是嚴重消費糾紛，還給外人「涉嫌詐欺」的印象。

許淑華表示，北市消保官收到31件關於媚登峰申訴案件，卻沒有一件調解成功，顯現業者態度強硬完全不退讓，在消保官沒有強制執行的權力下，只會讓業者繼續裝傻，請中央協調退費機制，若媚登峰無法繼續經營，可轉介終身會員給其他同業承接和請消保官協助權益受損民眾進行團體訴訟。