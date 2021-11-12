司改會讚人頭戶無罪 法官協會：別當愛指揮司機的乘客

民間司改會日前發函各地方法院、檢察署，附上人頭帳戶無罪的判決書，讚揚判決「精緻審理」、謹守無罪推定，引檢、審質疑司改會是「司法太上皇」。法官協會今聲明每一個個案具體情節不同，審判者是依證據、經驗與論理法則來判斷，以律師、學者為主體的司改會若認為法官的努力不夠，歡迎轉任法官共同奮鬥，「大門一直敞開」。

司改會發函稱目前司法實務關於提供人頭帳戶被告的判決「造成無辜者有入罪之虞」，並表示司改會已經向國家人權委員會遞交陳訴書及監察院已經函覆派請委員調查，文末還附上幾個「值得參閱」的無罪判決，希望法官參考。

法官協會今回應，指每一個案子的具體情節互有差異， 是否成立犯罪不是依壓力團體（Pressure Group）的陳訴書或單方面認為「值得參閱」的無罪判決就判決被告無罪；更不應該是因為壓力團體搬出監察院恫嚇而讓正義的天平只能往無罪方向傾斜，或讓審判只能成為通往無罪的單行道。

法官協會指從司改會提出的無罪案件中，也可以看到審判者在各個具體案件中依據證據判決的努力，並非一面倒判有罪或無罪。聲明更酸溜溜地說「辯護人們該做的事，反而是在法庭上透過攻防辯論說服法官，而非在法庭外打延長賽或主導遊戲規則。」

法官協會表示，如果自認為站在道德制高點，自是非他，當個「愛指揮司機的乘客」要求對方順從自己的意見，那麼很容易就會陷入「勝負模式」，衝突與紛爭也就很難避免了。