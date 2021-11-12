控前妻出軌求償50萬 法官認離婚後有自由交友空間

王男控告前妻小珍（化名）在婚姻期間出軌，向法院請求損害賠償，要求小珍賠償50萬元，提出小珍通訊軟體LINE封面照片、小珍與異性友人社群軟體貼文及對話紀錄截圖為證，法官以王男所提證據皆在與小珍離婚後，認為小珍離婚後本有自由交友空間，無交友之閉鎖期間限制，判決王男敗訴。可上訴二審。

王男主張，他與小珍原為夫妻，然於2019年6月4日離婚。他於離婚後發現小珍於婚姻關係存續期間，曾與他人有逾越一般普通朋友社交行為的交往，已侵害他的配偶權，造成他精神受有極大痛苦，遂請求賠害賠償，要求小珍賠償精神慰撫金新台幣50萬元。

小珍辯稱，王男所提出對話紀錄截圖及相關照片均為2019年10月1日後，而2人已於同年6月4日離婚，她於離婚後當可自由與他人交往。且依王男所提出對話紀錄內容，是她與友人討論彼此對性的態度、心情抒發等，難認有逾越一般社交範圍。

法官以王男雖提出小珍與他人臉書對話紀錄截圖照片為證，證明被小珍與他人於婚姻存續期間曾談論性事話題，但對話紀錄時間軸為2019年12月12日，而2人於同年6月4日離婚，不能證明小珍於婚姻關係存續中有侵害王男的配偶權。

王男另提出小珍的通訊軟體LINE封面照片、小珍與異性友人社群軟體貼文及對話紀錄截圖為證，主張小珍於離婚不久後的2019年7月21日、同年11月7日即與異性友人親密相處並一同外出，顯然於婚姻關係存續中即有侵害配偶權。