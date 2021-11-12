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高市警洩個資被聲押 分局長卻升督察長被疑球員兼裁判

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導

屏東地檢署偵辦今年8月偵辦一起「仙人跳」詐欺案，發現高市有多名員警疑洩漏個資給徵信業，其中兩名任職岡山警分局的員警已被收押，而當時出任警分局長的趙瑞華目前是高雄市警局督察長，議員劉德林今早質詢，質疑恐有「趙瑞華查趙瑞華」的球員兼裁判之嫌，市長陳其邁對此下令警局啟動行政調查，也請警方配合檢方查察。

屏東地檢署今年8月偵辦一起詐欺案，發現有高市警員涉嫌洩漏個資給徵信業者，搜索高市刑大郭、林兩名偵查佐、邱姓戶政人員等17處，包括郭、林2名偵查佐等共6人遭收押禁見。經擴大偵辦，另發現岡山警分局一名因案停職的林姓小隊長也涉入，向法院聲押獲准；後續又追出岡山一名宋姓小隊長及三民一分局盧姓偵查佐也疑涉案。

高市議員劉德林今早在議會質詢時，請高雄市警察局督察長趙瑞華備詢，指趙105年任岡山警分局長期間，有2名小隊長涉販賣個資被收押，此事趙瑞華恐怕也是檢訪調查的標的，但現在卻任主掌風紀的督察長，恐有「球員兼裁判」之虞。

市長陳其邁，此事涉及到貪瀆跟貪汙治罪條例等規定，目前由司法偵查中，他會請警察局啟動行政調查，也會配合檢方調查。高市警察局長黃明昭受訪則表示，高市員警涉嫌洩漏個資，是由警局主動發覺後報請屏東地檢署偵辦，也立案由廉政署南調組及市警局等政風單位偵辦。

黃明昭表示，這起事件目前清查出5名警察同仁涉入，已都遭覊押停職中，市警局會毋枉毋縱；市警局也成立兩組淨紀小組，全力淨化風紀。

劉德林質疑，此事恐流於「趙瑞華調趙瑞華」情形，趙是否仍適任督察長？黃明昭答覆 ，趙到任後盡心推動督察業務，且此案由警察局主動起案，督察只是從旁協助，應不致有疑慮 。

高雄市議員劉德林（左）質疑高市警督察長趙瑞華任岡山分局長任內，有員警涉 洩露個資給徵信業，如今高升督察長主掌風紀，恐有球員兼裁判之嫌。記者王昭月／翻攝
高雄市議員劉德林（左）質疑高市警督察長趙瑞華任岡山分局長任內，有員警涉 洩露個資給徵信業，如今高升督察長主掌風紀，恐有球員兼裁判之嫌。記者王昭月／翻攝

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