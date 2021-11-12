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遭侵占2億資產 聯光通、品耀光電2位前高層遭聲押

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

上櫃公司聯光通（4903）前顧問謝嘉入、前總經理黃永祥、現任董事許榮唐、聯光通的子公司品耀光電前董事長林慧鈞、王祈蓀等人，涉嫌侵占公司資產2億多，調查局昨約談到案，同步搜索5人公司、住家等18處，士林地檢署漏夜偵訊，認為謝嘉入、林慧鈞有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見，其餘3人等5萬至10萬元不等交保。

檢方初步掌握其犯行時間約1年多，2019年開始，5人涉嫌侵占公司資金用於個人利益，如還債，最終公司資金回流自己口袋；今天凌晨漏夜偵訊，謝、林說詞避重就輕，明顯勾串、滅證，檢方聲請羈押禁見。

全案起於金管會告發及數位交易被害人檢舉，士林地檢署主任檢察官陳彥章、蔡東利指揮調查局新竹縣調查站、北部機動工作站、基隆市調查站，昨同步搜索涉嫌人18處公司、住家，扣押相關證據。

檢方今天凌晨依違反證券交易法、特別背信、商業會計法、刑法偽造有價證券、偽造文書及詐欺等罪，將謝、林聲請羈押，待士林地方法院開庭。

士林地檢署聲押上櫃公司聯光通前顧問謝嘉入、聯光通子公司品耀光電前負責人林慧鈞。圖為報系資料照
士林地檢署聲押上櫃公司聯光通前顧問謝嘉入、聯光通子公司品耀光電前負責人林慧鈞。圖為報系資料照

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