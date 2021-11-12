花蓮小開掐死前妻還對屍體性交 良心未泯判17年刑定讞

花蓮市五金行謝姓小開去年初與曾姓前妻離婚，他懷疑前妻另結新歡，痛毆前妻，隔幾天再找藉口將前妻騙到住處質問，雙方激烈爭吵，謝竟將妻子拖入房間勒死，還對著屍體性交射精。一、二審依殺人、傷害、汙辱屍體罪判謝17年徒刑，最高法院駁回謝上訴定讞。

謝（48歲）與46歲的曾姓前妻去年1月離異，起初雙方仍同住，但謝懷疑前妻另交男友，心生不滿，去年2月3日逼問前妻手機密碼不遂，在花蓮市住處先徒手毆打，再用童軍繩勒頸、拉扯頭髮，前妻頭、頸、腳部多處受傷。

前妻申請暫時保護令，但謝仍疑心對方交友狀況，去年2月21日傍晚藉口搬電腦，要前妻到他的住處，兩人再次因為交友問題口角。謝向前妻表示想復合但遭拒絕，前妻還要求謝應依離婚協議內容付贍養費，謝惱羞成怒，將前妻拖進房間、反鎖房門後推到床上，又跨坐在她身上，雙手勒住前妻脖子好幾分鐘，曾女臉部發黑，當場死亡。

謝見前妻死亡，脫掉她的內外褲要清理失禁的尿液，卻又起色心，脫下自己的褲子玷汙遺體，直到射精才罷休。他事後以棉被覆蓋，當天傍晚逃離現場，搭火車北上基隆寄宿友人家，還向友人透露自己失手殺妻。

前妻母親因電話聯繫不到女兒而報案，後來在曾住處發現女兒被棉被和衣物蓋住全身，已經死亡；警方隔天逮捕藏身基隆的謝姓男子。

案件審理時，謝稱自己有憂鬱症，但精神鑑定報告認為他行凶時並無因精神障礙致辨識、控制下降，不適用刑法減刑規定。花蓮地方法院認為謝懷疑前妻另結新歡，犯罪時受個人情緖和被害人言詞指摘刺激而萌生殺意，但他有悔意，始終認罪，良心未泯滅。花院考量謝願意賠償被害人家屬等情狀，判他17年徒刑。