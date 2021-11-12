快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮小開掐死前妻還對屍體性交 良心未泯判17年刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

花蓮市五金行謝姓小開去年初與曾姓前妻離婚，他懷疑前妻另結新歡，痛毆前妻，隔幾天再找藉口將前妻騙到住處質問，雙方激烈爭吵，謝竟將妻子拖入房間勒死，還對著屍體性交射精。一、二審依殺人、傷害、汙辱屍體罪判謝17年徒刑，最高法院駁回謝上訴定讞。

謝（48歲）與46歲的曾姓前妻去年1月離異，起初雙方仍同住，但謝懷疑前妻另交男友，心生不滿，去年2月3日逼問前妻手機密碼不遂，在花蓮市住處先徒手毆打，再用童軍繩勒頸、拉扯頭髮，前妻頭、頸、腳部多處受傷。

前妻申請暫時保護令，但謝仍疑心對方交友狀況，去年2月21日傍晚藉口搬電腦，要前妻到他的住處，兩人再次因為交友問題口角。謝向前妻表示想復合但遭拒絕，前妻還要求謝應依離婚協議內容付贍養費，謝惱羞成怒，將前妻拖進房間、反鎖房門後推到床上，又跨坐在她身上，雙手勒住前妻脖子好幾分鐘，曾女臉部發黑，當場死亡。

謝見前妻死亡，脫掉她的內外褲要清理失禁的尿液，卻又起色心，脫下自己的褲子玷汙遺體，直到射精才罷休。他事後以棉被覆蓋，當天傍晚逃離現場，搭火車北上基隆寄宿友人家，還向友人透露自己失手殺妻。

前妻母親因電話聯繫不到女兒而報案，後來在曾住處發現女兒被棉被和衣物蓋住全身，已經死亡；警方隔天逮捕藏身基隆的謝姓男子。

案件審理時，謝稱自己有憂鬱症，但精神鑑定報告認為他行凶時並無因精神障礙致辨識、控制下降，不適用刑法減刑規定。花蓮地方法院認為謝懷疑前妻另結新歡，犯罪時受個人情緖和被害人言詞指摘刺激而萌生殺意，但他有悔意，始終認罪，良心未泯滅。花院考量謝願意賠償被害人家屬等情狀，判他17年徒刑。

二審維持一審見解，謝姓男子仍遭判刑17年，他上訴最高法院。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回定讞。

花蓮市五金行謝姓小開懷疑前妻另結新歡，徒手掐死她並對著屍體性交射精，犯殺人、傷害、汙辱屍體罪遭判刑17年，最高法院駁回謝上訴定讞。圖／聯合報系資料照片
花蓮市五金行謝姓小開懷疑前妻另結新歡，徒手掐死她並對著屍體性交射精，犯殺人、傷害、汙辱屍體罪遭判刑17年，最高法院駁回謝上訴定讞。圖／聯合報系資料照片

花蓮 基隆

延伸閱讀

水保花蓮分局「農青禾」13日登場 邀民眾遊賞最美縣道

花蓮原民聯合豐年節19日起連嗨3天 金曲歌手昊恩打頭陣

花蓮原民聯合豐年節11/19登場 共舞前手部先消毒

坪價破30萬花蓮人買不起房 縣議員魏嘉彥籲青年住宅2.0

相關新聞

桃園婦產後壓力大悶死2月大男嬰 檢方依殺人罪嫌聲押

桃園王姓婦人疑似產後情緒低落，昨突然持毛毯將2個多月大男嬰悶死，案發後更悲傷說「也不知道自己為何這樣做」，先生回家驚見兒...

遭侵占2億資產 聯光通、品耀光電2位前高層遭聲押

上櫃公司聯光通（4903）前顧問謝嘉入、前總經理黃永祥、現任董事長許榮唐、聯光通的子公司品耀光電前負責人林慧鈞、王祈蓀等...

遭控給粉專、宮廟資金支持韓國瑜 向心夫婦不起訴理由

香港籍中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，王立強在澳洲稱他是向心夫婦的下屬，在台、港從事間諜工作，...

媚登峰遭會員控毀約 終身卡成「吸金大騙局」

國內知名的美體美容公司「媚登峰」多名會員指控，在疫情解除三級警戒的一周後，媚登峰突然在官網上發出「致長期卡會員的一封信」...

司改會讚人頭戶無罪 法官協會：別當愛指揮司機的乘客

民間司改會日前發函各地方法院、檢察署，附上人頭帳戶無罪的判決書，讚揚判決「精緻審理」、謹守無罪推定，引檢、審質疑司改會是...

控前妻出軌求償50萬 法官認離婚後有自由交友空間

王男控告前妻小珍（化名）在婚姻期間出軌，向法院請求損害賠償，要求小珍賠償50萬元，提出小珍通訊軟體LINE封面照片、小珍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。