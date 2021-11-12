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追查聯光通、太普高疑遭掏空案 士檢聲押2嫌

中央社 / 台北12日電

檢調獲報，上櫃公司聯光通、太普高疑遭前經營團隊掏空及侵占，全案損失約2億多元。士檢昨天兵分18路搜索並約談涉案人，今天向法院聲押聯光通前林姓負責人、前謝姓顧問。

全案起於金管會等單位查核發現聯光通、太普高疑遭前經營團隊掏空及侵占公司資產。士林地檢署昨天指揮調查局人員前往聯光通、太普高等18處搜索，約談聯光通、太普高前經營團隊及交易關係人多人到案。

檢調初步調查，聯光通、太普高前經營團隊疑與配合廠商進行非常規交易，造成聯光通、太普高、交易關係人與其他被害人等損失約新台幣2億多元。

檢察官複訊後認為，聯光通前林姓負責人、前謝姓顧問涉犯證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

此外，檢察官諭知林姓、陳姓、葉姓交易相對人，各以10萬元、10萬元、5萬元交保候傳，其餘被告及證人均請回。

公開資訊觀測站顯示，太普高昨天發布重大訊息，表示已於去年對此疑似不法情事提出告訴，現有經營團隊日前並主動將相關資料檢送檢調單位進行偵查，公司營運及財務一切正常。

聯光通昨天發布重大訊息，指出調查局至聯光通及子公司品耀光電股份有限公司進行蒐證與調查，並約談聯光通前負責人、前顧問及部分離職員工。

檢察官 掏空

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