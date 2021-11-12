路竹科學園區某公司機密外洩 2離職女員工獲利千萬

高雄路竹科學園區內某光學設備公司傳機密外洩，王姓、陳姓2名女離職員工在職期間透過USB、通訊軟體竊得公司內機密，再分別與該公司在中國的子公司離職業務經理成立公司，生產光學產品，2年間不法獲利千萬元，被警方查獲。

據了解，在公司擔任業務員的王女（37歲）、研發部門任職的陳女（42歲）分別在前年、去年於路竹科學園區內某知名人造光源和光譜分析技術領先廠商離職。

在職期間王女先是透過USB及多種通訊軟體竊取公司內「零件採購」資料，之後再透過陳女取得「光學產品設計機構圖」、「分析系統」等營業秘密資料，並與該公司在中國的子公司業務經理，在兩岸成立公司。

2年來，王女、陳女找人代工生產光學產品，不法獲利1000萬元以上，這間公司才發現疑似遭員工竊取營業秘密，報警處理。

警方獲報後，立即報請橋頭地檢署檢察官蘇恒毅指揮偵辦，並與高雄市警局刑警大隊、刑事局電信警察大隊等單位組成專案小組全力偵辦，經過多日縝密蒐證，在今年9月22日搜索王女楠梓區住處、公司，本月9日前往陳女岡山區住處等地點，查扣相關文件資料，並通知王女、陳女分別到案說明。

警方另查獲筆記型電腦2台、隨身碟2顆、手機3支、「 零件採購 」、「光學產品設計機構圖 」、「分析系統」等營業秘密相關資料證物。