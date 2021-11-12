快訊

新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 悲泣不知為何這麼做

幫陳時中戒菸？國健署長說「若他願意」可協助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應召站怕客是警喬裝 逼發毒誓「是警察全家死光光」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園郭姓男子和楊姓同夥經營應召站，透過網路論壇發送色情廣告，安排男客以一樓一鳳方式和小姐性全套交易，更打出最低「1800元」價格，且為避免警察喬裝，交易前還逼對方發毒誓「不是警察，否則全家死光光」，但昨晚仍被破獲，警詢後依妨害風化等罪嫌送辦。

桃園市警局桃園分局指出，經行政組、埔子派出所組成專案小組，昨傍晚5點多持搜索票至東國街大樓，當場破獲2名男客，當時已經和2名越南籍小姐（均30幾歲）完成性交易，原本聽見敲門聲還堅持不開門，最終仍遭查獲。

警方說，現場包括郭男（33歲）、楊男（36歲）及2名台籍、2名越南籍小姐，並以集團方式在網路特定論壇散布廣告，以「大桃園定點外約，最低1.8K」、「高檔1萬起」等語，並租用東國街、中正路幾處大樓房間做據點。

警方發現，應召集團因怕有員警喬裝男客，採釣魚方式查緝，總機和客人談妥價錢、時間後，還會要求對方錄音發毒誓說「你是警察全家死光光」，若不配合就無法完成交易，希望以此方式造成警察心理壓力。

但警方仍掌握情資，昨報請桃園地檢署婦幼組檢察官指揮破獲，郭男對客觀事實均坦承，堅稱都是自己主導，但警方從查扣帳冊發現集團同時經營至少11間套房，不排除背後還有金主將持續溯源，昨依妨害風化、社會秩序維護法將一干人等移送法辦。

桃園警方查獲應召站。記者曾健祐／翻攝
桃園警方查獲應召站。記者曾健祐／翻攝
應召站怕有員警喬裝男客，和客人談妥價錢、時間後，還會要求對方錄音發毒誓說「你是警察全家死光光」。記者曾健祐／翻攝
應召站怕有員警喬裝男客，和客人談妥價錢、時間後，還會要求對方錄音發毒誓說「你是警察全家死光光」。記者曾健祐／翻攝
桃園警方查獲應召站。記者曾健祐／翻攝
桃園警方查獲應召站。記者曾健祐／翻攝

桃園 警察 廣告

延伸閱讀

無管委會老舊公寓大樓 雲縣輔導39棟設窗口維管公安

城中城改建公園？鄰居高舉雙手贊成 屋主盼原地重建

影／高雄八五大樓暗藏淫窟 應召站連五倍券、高雄券都收

女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

相關新聞

卡神楊蕙如率網軍「黑」外交官 有罪！判侮辱公署6月最高刑

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女、網軍蔡福明被訴侮辱公署罪。楊女稱，她觀察到中國網軍滲透嚴重才找網友...

丁允恭有無性騷女記者？ 監委上訴：讓人以為她是小三

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察...

路竹科學園區某公司機密外洩 2離職女員工獲利千萬

高雄路竹科學園區內某光學設備公司傳機密外洩，王姓、陳姓2名女離職員工在職期間透過USB、通訊軟體竊得公司內機密，再分別與...

應召站怕客是警喬裝 逼發毒誓「是警察全家死光光」

桃園郭姓男子和楊姓同夥經營應召站，透過網路論壇發送色情廣告，安排男客以一樓一鳳方式和小姐性全套交易，更打出最低「1800...

鄰居相處不來竟然下令「放狗咬人」他判賠9萬元

高姓男子與葉姓鄰居不睦，放狗咬人，害葉腳受傷致無法工作，葉對高提侵權損害賠償訴訟，索賠17萬元；台北地方法院審理，高否認...

影／涉三中業務侵占日前遭判刑 蔡正元：很單純的事！

前立委蔡正元上午因案到台灣高等法院刑事庭大樓，被問到日前涉三中案一審宣判業務侵占罪判刑3年6個月，有沒有什麼要聲明的？蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。