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應召站怕客是警喬裝 逼發毒誓「是警察全家死光光」
桃園郭姓男子和楊姓同夥經營應召站，透過網路論壇發送色情廣告，安排男客以一樓一鳳方式和小姐性全套交易，更打出最低「1800元」價格，且為避免警察喬裝，交易前還逼對方發毒誓「不是警察，否則全家死光光」，但昨晚仍被破獲，警詢後依妨害風化等罪嫌送辦。
桃園市警局桃園分局指出，經行政組、埔子派出所組成專案小組，昨傍晚5點多持搜索票至東國街大樓，當場破獲2名男客，當時已經和2名越南籍小姐（均30幾歲）完成性交易，原本聽見敲門聲還堅持不開門，最終仍遭查獲。
警方說，現場包括郭男（33歲）、楊男（36歲）及2名台籍、2名越南籍小姐，並以集團方式在網路特定論壇散布廣告，以「大桃園定點外約，最低1.8K」、「高檔1萬起」等語，並租用東國街、中正路幾處大樓房間做據點。
警方發現，應召集團因怕有員警喬裝男客，採釣魚方式查緝，總機和客人談妥價錢、時間後，還會要求對方錄音發毒誓說「你是警察全家死光光」，若不配合就無法完成交易，希望以此方式造成警察心理壓力。
但警方仍掌握情資，昨報請桃園地檢署婦幼組檢察官指揮破獲，郭男對客觀事實均坦承，堅稱都是自己主導，但警方從查扣帳冊發現集團同時經營至少11間套房，不排除背後還有金主將持續溯源，昨依妨害風化、社會秩序維護法將一干人等移送法辦。
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