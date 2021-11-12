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條子鴿疑涉侮辱公署已到案說明 訊後遭函送北檢

中央社 / 台北12日電

條子鴿（退休酈姓警員）著作內容遭質疑恐涉不法，台北市警方今天表示，條子鴿10月21日自行前往市刑大說明案情，但未表達任何意見，警訊後依侮辱公署等罪嫌函送北檢偵辦。

台北市政府警察局長楊源明10月初在台北市議會答詢時說，條子鴿著作內容可能涉及侮辱公署及誹謗罪嫌，刑事警察大隊已報請台灣台北地方檢察署指揮偵辦。

為釐清書本所提時間、地點、人物等內容，市刑大通知條子鴿10月6日到案說明，但條子鴿未到，僅委由律師處理。

警察局上午告訴中央社記者，條子鴿10月21日自行前往市刑大說明案情，但未表達任何意見，警訊後依違反侮辱公署等罪嫌函送北檢偵辦。

「你所說的都將成為呈堂證供」作者條子鴿部分工作資歷經警方確認為杜撰，出版這本書的出版社也下架書籍。

警察 北市

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