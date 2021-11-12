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鄰居相處不來竟然下令「放狗咬人」他判賠9萬元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

高姓男子與葉姓鄰居不睦，放狗咬人，害葉腳受傷致無法工作，葉對高提侵權損害賠償訴訟，索賠17萬元；台北地方法院審理，高否認放狗咬人，不過，法官採信葉的說法，判高應賠償9萬9738元。可上訴。

葉姓男子主張，2019年9月13日，高騎自行車帶狗到他屋外，他出外察看，2人發生口角，高下令要狗咬他，害他左腳受傷，支出醫藥費1738元；葉說，他因受傷無法工作，收入減少12萬5000元，外加精神慰撫金5萬元，高應賠17萬6138元。

高姓男子說，他沒有故意放狗咬人，是葉鬧他養的黑狗才被狗咬；高說，葉在自家的鐵工廠工作，工作其實未受到影響，拒絕賠錢。

法官審理認為，依醫院診斷證明，葉的腳傷確實與被狗咬有關，葉妻在刑事偵查、審理時，都證稱有聽到高下令狗去咬人，且葉先前曾經被咬，案發當天，高又未繫狗繩造成葉再次被咬，高有民事責任，應負損害賠償義務。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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