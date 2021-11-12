涉浮報經費詐領公款 嘉縣某鄉代會主席遭聲押

嘉義縣某鄉民代會周姓主席涉嫌浮報經費、詐領公款，昨天遭檢調第2次傳喚到案，因嫌疑重大，有逃亡之虞，檢方今天複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣接受中央社記者訪問表示，被告周姓男子2015年擔任鄉代會主席，在採購茶葉等物品時，涉嫌從中浮報價格，並以不實單據核銷經費，詐領公款約新台幣數十萬元，涉及貪污治罪條例等罪嫌。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站，9日到嘉義縣某鄉民代表會搜索，當時鄉代會正值定期會，陸續帶回2名職員及周男；經訊問，由於地方制度法規定，代表會開議期間不得逮捕或拘禁，檢方諭知周男以10萬元交保，2名職員請回。

嘉義縣某鄉代會定期會於10日結束，嘉義縣調查站調查官昨天上午欲再1次傳喚周男，但周男已不在住家且失聯，檢調直到昨天下午才找到周男，並帶回嘉義縣調查站訊問，昨天深夜移送嘉義地檢署複訊。

檢方今天凌晨複訊後，認為周男涉及貪污治罪條例嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。