丁允恭有無性騷女記者？ 監委上訴：讓人以為她是小三

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察院年初通過彈劾。懲戒法庭第一審認為丁放蕩，嚴重損害政府信譽與公務員形象，但無性騷擾，判撤職並停止任用2年。監察院上訴，懲戒法院第二審今行準備程序，丁未現身，委由律師林拔群代理。

監委紀惠容今親自出庭，希望合議庭釐清性騷擾事實。紀惠容表示本案涉及性騷擾定義與性別議題，又是社會矚目案件，建請專家學者參與，以符合「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」對性別司法與社會的期待。

監院提出6點理由上訴，第一是第一審既已認定丁允恭任職新聞局長期間，故意2017年2月27日（女記者已北上與他分手）上傳合照，讓女記者被傳為「小三」，造成工作困擾、處於敵意環境，第一審卻未考量她遭冒犯的敵意，只以一張穿著整齊的相片認為無性意味或性別歧視，判無性擾。監院認為懲戒法院片面切割，忽略脈絡，法規適用不當。

第二是丁允恭傳合照上臉書，證明兩人有親密的男女朋友關係，但第一審又說難認有性意味或性別歧視、性騷擾意涵，監院認為判決前後矛盾。

第三是監院主張丁允恭成立性騷擾防治法「敵意環境性騷擾」，定義內容與刑法妨害性自主罪章相關罪名所稱的性意涵並不相相同。

因第一審未詢問過女記者是否感到人格尊嚴受損、心生畏怖或感到敵意，監院也認為法規適用不當。

第五個理由是監院認為第一審漏未審酌女記者在2017年2、3月間多次以LINE或電話向丁允恭表示「關係到此為止」，但丁仍在2017年4月5日結婚後繼續追求女記者，因此女記者新男友曾向「當時的丁妻」投訴丁性騷擾。監院認為這適用性騷擾防治法，原判決不當。

最後一項理由則是丁允恭身為首長，就算未婚、單身，同時與數名女子交往，在與前妻訂婚前、結婚後仍劈腿數名女子，甚至過度追求女記者，行為放蕩，不檢點事證明確，有懲戒必要。但第一審認為丁結婚以前就算與多名女子來往，也不算放蕩。

懲戒法院第二審今開庭時，丁以父親身體微恙、且擔心記者採訪會影響審判公正性，因此選擇不到庭。受命法官吳謀焰表示本案證據涉及性騷擾，不公開審理，紀惠容則希望公開，林拔群表示尊重法官；吳諭知不公開審理。