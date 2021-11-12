呂文忠將卸任 昨晚「提前」和新調查局長王俊力交接

調查局長呂文忠任期屆滿，將由桃園地檢署檢察長王俊力出任，巧合的是，昨天正逢桃園市調查處與桃園地檢署年終餐會，呂文忠也有出席，提前先和王俊力會面，呂也在致詞時證實「下周一交接」，席間檢察官、調查官聽聞一陣訝異，今更傳出桃檢新檢察長由最高檢檢察官陳維練代理。

桃市調昨和桃檢晚間6點在桃園區溫州一路田川日本料理店餐敘，因餐廳距離桃檢不到1公里，傍晚有檢察官各自步行赴約。由於餐會時間上月就已經確定，桃調也早已約局長呂文忠出席，但剛好周一新局長人事案曝光，昨晚餐會新、卸任局長提前見面，時機點巧妙。

據了解，呂文忠昨餐會晚到大約7點抵達，到場致詞時就親口證實「下周一將在調查局交接」，台下的桃檢檢察官、調查官一聽到無不震驚，而原本餐會安排主桌由呂文忠、王俊力面對面而坐，但席間2人主動改為比鄰而坐，也多有互相敬酒、道賀等熱絡互動。

特別的是，桃市調今年與桃檢年終餐會，還罕見主動約桃園地院院長李國增出席，原本李也答應赴約但因昨臨時有事無法到場，改由刑、民事3位庭長出席，並與呂文忠、王俊力，桃市調處長廖榮旭、桃檢襄閱主任趙燕利同坐在主桌。

還有人開玩笑說，有3名法官在場，可以直接提前先替新、卸任調查局長「監交」了；也有內部人分析，雖然餐會時間早已確定，直到這周一調查局長人事案見光，呂文忠昨晚出席和王俊力互動微妙，但也有檢調認為呂出席餐會，與王俊力道賀舉動相當大氣。

此外，桃市調今年約桃檢餐會，除提前先發邀請函，前天下午還由1名副主任帶2名調查官，親自再到桃檢拜會一次，並保證「務必要賓主盡歡，盼踴躍出席」，可見對於這場餐會的重視。