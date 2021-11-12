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金門常出現忘開車燈的「幽冥車」警方加強查緝
金門地區常常發生有駕駛人夜間行車忘記開大燈及車輛轉彎時未打方向燈的情形，以致常容易造成交通事故，金門縣警局從上月底針對超速及未依規定使用燈光等違規加強取締，共取締汽機車超速162件，汽機車不依規定使用燈光14件，警方提醒駕駛人要有安全駕駛的觀念，以免害人害己。
針對有民眾反映夜間有時會遇到忘開車燈的「幽冥車」，以時遇到真的會嚇一跳，也險象環生；金門縣警局今天表示，自10月29日至11月9日止，展開為期12日的執法，經統計縣警局各單位於110年共取締汽機車超速162件，其中攔停舉發34件、逕行舉發128件，汽機車不依規定使用燈光14件。
警方提醒，依道路交通管理處罰條例第40條：「汽車駕駛人，行車速度超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，處新臺幣1200元以上2400以下罰鍰。」如果行車速度，超過規定之最高時速60公里，即構成危險駕駛行為，依同條例第43條規定，可處駕駛人新臺幣6000元以上2萬4000以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，罰則可謂不輕。
此外，針對未開燈行駛，道路交通管理處罰條例第42條也規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。
警方表示，交通事故往往發生在一瞬之間，駕駛人遇到突發狀況時，要有足夠的反應時間才能動作並將車輛煞停，如行車速度過快，駕駛人就反應不及，而造成事故的發生。提醒駕駛人，要遵守路段的限速規定，才不會發生交通事故。
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