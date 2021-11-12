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遭控來台當共諜 向心夫婦等6人不起訴
香港籍中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，台北地方檢察署查辦，向心夫婦人堅稱不認識王立強，檢察官調查後，認為罪嫌不足，今將向心等6人不起訴。另涉洗錢罪部分還在台北地方法院審理。
2020年總統大選前發酵的「王立強共諜案」，始於2019年底由王向澳洲媒體爆料而見光。王立強對澳洲媒體聲稱，曾介入台灣選舉，向心夫婦是他對台工作的「上線」，消息除引發兩岸政治口水，亦影響總統選情。
據調查，2019年11月24日，向心夫婦欲從桃園機場出境返回香港，被調查局國安站在機場攔下帶回偵訊，依違反國安法移送台北地檢署查辦。
檢方在2019年11月時，將向心夫婦依國安法等罪嫌限制出境至今，檢方調查後，認定罪嫌不足，將向心夫婦等6被告不起訴。
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