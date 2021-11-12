網軍霸凌大阪辦事處有罪 法官認證：楊蕙如就是業主！

卡神楊蕙如。本報資料照片 檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍霸凌、汙衊駐我大阪辦事處，楊女、蔡福明被訴侮辱公署罪，2人各判刑6月，達罪名最高刑度；台北地方法院判決說，楊女是網軍「業主」，網軍都向楊女請款，認定楊女、蔡有犯意聯絡、行為分擔。

楊蕙如辯稱，外交部駐大辦事處不是公署，不過，判決指出，依外交部函覆，我駐大阪辦事處依「駐外機構組織通則」規定，是我國設置的駐外機構，不能因機關人員編制及預算不完全獨立，即否定大阪處是行政機關。

判決指出，網路貼文雖提及日本政府派船隻接送、中國派大型BUS接送、駐日代表處與駐大阪辦事處不互相隸等，但相關網文已經南投地院認定是謠言。

法官認為，雖然網文被認定是謠言，但蔡福明沒有就謠言查證，即先發文、再經楊蕙如指示去推文、幫高調，造成駐大阪辦事處受到指摘，顯見網軍不是在評論事件，而是在侮辱公署，已超過言論自由保障的界線。

法官認為，網軍使用的LINE「高雄組」帳號以楊蕙如為首，由楊女指示蔡福明及群組中的人支持或批評特定的文章，再向楊蕙如請款，蔡福明先取款，再交下線網軍，藉此將想表達意思在網路上迅速散布、影響，並帶領輿論風向。

判決認為，楊蕙如、蔡福明坦承聚會時彼此討論訊息，楊蕙如也認為文章符合她要表述的目的，如此，楊蕙如既為「業主」，加上蔡福明招攬網軍1、20人，都依楊蕙如的指示「推」、「噓」、「酸」、「幫高調」、養帳號、據以認定楊蕙如與蔡福明有犯意聯絡、行為分擔，2人都依法判刑。