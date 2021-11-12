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向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分

中央社 / 台北12日電

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反國家安全法案，台北地檢署認為罪嫌不足，今天將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。

自稱中國間諜的男子王立強於民國108年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報，並稱中國創新在台灣媒體投下經費，讓中國可以控制這些媒體。

外媒披露後，調查局發現向心夫婦正在台灣，隨即帶回調查。北檢於108年11月間以涉犯國家安全法等罪訊問向心夫婦後限制出境迄今。北檢今天認為2人及林姓、蘇姓被告罪嫌不足，均予不起訴處分。

另外，向心、龔青被控與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅，北檢4月8日依洗錢防制法起訴2人，目前正由台北地方法院審理中。

向心夫婦 香港 洗錢

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