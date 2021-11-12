疫情嚴峻IG發文「屏東快四級了」散布謠言法院裁罰3千

屏東縣今年6月下旬枋山鄉出現Delta變異株入侵，枋山鄉全面大消毒。圖／縣府提供 今年6月下旬，屏東縣疫情嚴峻，正值枋山鄉、枋寮鄉發生新冠肺炎delta變異株病毒入侵，縣府9天成功防堵，但有網友此時在社群網站IG發文「雙寶防疫餐，屏東快四級了朋友快點送物資來我家」不實訊息，影響公共安寧，警方依違反社會秩序維護法送辦，屏東地院審理後，趙姓網友散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰3千元。

法院裁定指出，趙姓網友在今年6月27日11點多，在社群網站Instagrm張貼「雙寶防疫餐，屏東快四級了朋友快點送物資來我家」。

裁定指出，趙姓網友辯稱當時屏東枋寮出現變種病毒，在電視新聞看到標題屏東封村提升為準四級的影片，就依影片報導覺得屏東疫情好像很嚴重等語。

法院認為，疫情指揮中心當時已宣布第三級警戒，正值社會大眾對於新型冠狀病毒的傳染充滿驚懼，且因屏東枋寮出現變種病毒，正值民眾揣測後續防疫措施關鍵時刻，任何對疫情的不實資訊，均足以造成人心惶惶、驚恐不安，嚴重影響社會安寧。疫情警戒分級是流行疫情指揮中心及各地方政府綜合考量本土病例增加速度、傳染鏈是否特定明確等指標認定且均會以正式公告方式使民眾獲知目前疫情警戒的分級情形。

法官認為，一般民眾對現今社會環境觀感多仰賴網路取得各項資訊，但網路資訊虛實參半，且國際間新型冠狀病毒的傳染來勢洶洶，各國無不傾力防止疫情蔓延。在疫情亟需控制、消滅情況下，一切與疫情相關的資訊允宜審慎、正確、真實，以保障全體國人生命身體健康權益。任何人在發布關於新冠病毒肺炎訊息前，應盡更高度的注意義務。