台肥投資昆山決議涉弊 前立法院副院長150萬交保

台肥前董座鍾榮吉（左）。記者張宏業／攝影 台肥2013年與昇恆昌旗下晉群國際合資成立「旭昌化學公司」，赴大陸昆山投資電子級化學廠，詎料投資失利損失數百萬美元，台肥董事會遭檢舉決策有弊，調查局11日約談台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉等人到案，台北地檢署12日凌晨依背信罪命鍾榮吉150萬元交保。

此外，台肥董事胡興華、李世禹、葉芳雄各交保100萬元，台肥派任旭昌董事長周偉馨交保100萬元、董事劉奕鐘交保50萬元。

鍾榮吉與親民黨主席宋楚瑜私交甚篤，2000年擔任親民黨創黨秘書長，他在台肥期間為公司拓展兩岸關係、擴大投資版圖，包括在昆山投資成立旭昌化學科技公司、在江蘇南通成立有機肥料公司，2008年金融風暴時，台肥全年稅後純益仍有21.92億元，每股稅後純益2.24元。

據調查，台肥轉投資旭昌化學最後虧損，原因是台肥前廠務處長謝文雄力推此案，但未獲台肥投資處同意，謝文雄卻責成部屬，「越級」跳過相關部門自行提案，還獲得高層默許，順利通過董事會。

台肥過去礙於官股色彩，遲遲無法登陸，這項轉投資案經董事會決議後，台肥即與晉群國際合資成立「旭昌化學科技有限公司」，並於昆山設廠生產電化品，準備切入大陸市場。

旭昌當時投資5千萬美元的一期工程，估計年產能有3.5萬噸電子級化學品，2期工程完工後，總產能將上升至8萬至10萬噸。不過，2013年旭昌昆山廠正式完工後，後期未依計畫進行，導致產能未達預計標準，廠址周遭無客戶，營運狀況不佳。

2014年旭昌化學現金見底，台肥提供擔保透過融資取得週轉資金1千萬後，周偉馨等人卻接連退休，連接任董事長的楊臺曾都悄悄退休，被質疑內情不單純，2016年旭昌破產，進行解散清算作業。