捲入館長槍擊案 聯光通前顧問涉炒股遭調查局約談

士林地檢署。圖／本報資料照片 曾捲入館長槍擊案的聯光通前總顧問謝嘉入，被控藉由爭奪公司經營權機會，結合股市作手，炒作拉抬特定公司股票，調查局北機站、新竹調查站昨天聯合執行搜索行動，大規模約談50人到案釐清，謝嘉入昨天深夜被依違反證交法移送士林地檢署，由檢察官漏夜偵訊，不排除強制處分。

館長槍擊案去年爆發後，檢警曾對竹聯幫寶和會進行掃蕩，當時與寶和會成員被捕的嫌犯中，其中1人就是上櫃公司聯光通前總顧問謝嘉入。謝嘉入被檢舉能言善道，擅長以低價取得空殼公司經營權，再藉由炒股套利，甚至因此被黑道盯上，多次捲入證交法案遭約談。

2019年，有「借殼大戶」稱號的股市作手鄧福均，被控結合「股市諸葛」分析師鄭光育及金主謝嘉入，聯手炒作上市公司捷泰精密股價，待吸引投資人上車後再坑殺，調查局當時搜索約談鄧、鄭、謝共15人到案，檢方後來依違反證交法命鄧、鄭各交保200萬元。

另外，大慶證券前董事長莊隆慶，也曾指控支票遭謝嘉入塗改，詐騙28億元，檢調當時懷疑，因鄧福鈞是捷泰實質大股東，謝嘉入可能將部分資金，拿來與鄧福均、鄭光育共組炒股集團，將捷泰分兩階段拉抬股價，但沒多久就跌停，投資人哀鴻遍野。