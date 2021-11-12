涉台肥昆山廠投資背信 前立法院副院長鍾榮吉漏夜偵訊

前立法院副院長鍾榮吉涉台肥案遭約談。記者張宏業／攝影 台肥8年前與昇恆昌旗下晉群國際合資成立「旭昌化學公司」，前往大陸投資電子級化學廠，但當時股東會決議疑有違反背內部章程，導致這項投資最後損失數百萬美元，遭檢舉涉及背信；調查局台北市調查處11日約談台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉等人到案，深夜移送台北地檢署漏夜偵訊，不排除強制處分。

同案約談包括台肥派任旭昌化學時任董事長周偉馨、台肥前董事胡興華。鍾榮吉與親民黨主席宋楚瑜私交甚篤，2000年擔任親民黨創黨秘書長。

據調查，台肥轉投資旭昌化學最後虧損，原因是台肥前廠務處長謝文雄力推此案，但未獲台肥投資處同意，謝文雄卻責成部屬，「越級」跳過相關部門自行提案，還獲得高層默許，通過董事會。

台肥曾是台灣化肥品龍頭，過去礙於官股色彩，遲遲無法登陸，這項轉投資案經董事會決議後，台肥即與昇恒昌轉投資的晉群合資成立「旭昌化學科技有限公司」，並於昆山設廠生產電化品，準備切入大陸市場。

旭昌當時投資5千萬美元的一期工程，年產能約3.5萬噸電子級化學品，待2期工程完工後，總產能將上升至8萬至10萬噸。不過，2013年旭昌昆山廠完工後，後期未依計畫進行，導致產能未達預計標準，廠址周遭無客戶，營運狀況不佳。

2014年旭昌公司現金見底，台肥提供擔保透過融資取得週轉資金1千萬後，周偉馨等人卻接連退休，連接任董事長的楊臺曾都悄悄退休，被質疑內情不單純，2016年旭昌破產，進行解散清算作業。