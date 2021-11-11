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北投警務員涉貪！侵占非公用財物12次 法院有罪判決

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警察局北投分局王姓警務員，承辦遺失物業務時，涉嫌12度利用職務偽造文書，隱瞞長官辦理結案，再私下通知民眾處理遺失物，遭起訴停職。示意圖／Ingimage
台北市警察局北投分局王姓警務員，承辦遺失物業務時，涉嫌12度利用職務偽造文書，隱瞞長官辦理結案，再私下通知民眾處理遺失物，遭起訴停職。示意圖／Ingimage

北市警察北投分局王姓警務員，承辦遺失物業務時，涉嫌12度利用職務偽造文書，隱瞞長官辦理結案，再私下通知民眾處理遺失物，遭起訴停職。士林地方法院宣判，依貪汙治罪條例侵占非公用財物罪等12罪，判處應執行2年徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。

判決指出，台北市警局北投分局王姓警務員，在2019年9月至隔年1月間承辦拾得業務，12度用公務電腦登入內部公文系統，勾選「遺失物由拾得人領回」自行結案，或製作不實公文向上呈報，讓主管准以結案。

留職停薪的王男法庭上坦承，深怕12件遺失物過期，影響年度考績，才會一時糊塗犯案，很懊悔愧疚。辯護人為前特偵組檢察官張進豐，他則稱，王男偵查中自白，並繳回全數犯罪所得，金額低於5萬元，盼能依法減刑2次，王男從警擔任刑事人員，認真、勤勉、兢兢業業、戮力從公，盼給予自新機會。

合議庭認為，王姓警務員因自己行政疏失，唯恐受申誡影響考績，未依法定程序處理拾得遺失物業務，登載不實內容函文，或在內部公文系統勾選辦理結案，不思廉潔自持，竟將職務上持有民眾拾得而非公用私有之遺失財物侵占入己，嚴重危害官箴及減損公署執法威信。

合議庭考量，王姓警務員犯後坦承犯行並自動繳交犯罪所得，確有悔意，從2013年擔任警察迄今，受記申誡14次、記過1次，惟仍曾獲記嘉獎484次、記功12次，難謂全無勤勉於公務，給予緩刑機會。

王姓警務員犯侵占非公用財物罪、行使公務員登載不實文書罪等12罪，分別判處1年至1年4月徒刑，應執行有期徒刑2年，緩刑2年，褫奪公權1年，自動繳交犯罪所得20304元沒收。可上訴。

警察 北投 北市

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