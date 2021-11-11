「口罩國家隊」私設產線 公司高層緩起訴繳國庫千萬

高雄口罩生產商淨新公司為「口罩國家隊」成員，卻私設產線對外販售，橋檢依違反醫療器材管理法諭知負責人和副總緩起訴處分，須繳回犯罪所得新台幣4000多萬，另繳納國庫千萬。示意圖／Ingimage

高雄口罩生產商淨新公司為「口罩國家隊」成員，卻私設產線對外販售，橋檢依違反醫療器材管理法諭知負責人和副總緩起訴處分，須繳回犯罪所得新台幣4000多萬，另繳納國庫千萬。

橋頭地檢署獲報，淨新科技股份有限公司疑違法增設工廠機台生產口罩，專案小組去年9月22日搜索口罩公司私設工廠及許姓負責人住處等地點，查扣生產機台數台及熔噴不織布等原料，通知負責人到案說明。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿指出，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公司去年受衛生福利部指定為「口罩國家隊」成員之一，但許姓負責人、副總父子共謀私設口罩生產線，非法製造一般及醫療口罩販售牟利。

檢方調查，兩人自去年1月1日到9月22日遭查獲期間非法製造口罩對外販售牟利，案經高雄市政府衛生局告發，檢方指揮法務部調查局高雄市調查處移送及簽分偵辦，詢後並依違反醫療器材管理法將許姓負責人和副總送辦。

橋頭地檢署偵結後，審酌兩人均無前科，犯後坦承犯行表達悔悟，加上公司除已將4042萬8078元犯罪所得繳回公庫，也繳納衛生局150萬元罰鍰，並完成變更登記，重新申請主管機關核准工廠登記，將口罩產線全數移走，取得第一級醫療器材許可證以及製造業藥商許可執照。

檢方考量公司已改善違規生產醫療器材情況，取得合法生產醫療器材相關證照，可見有所警惕，且犯罪情節並非嚴重，犯後態度良好，因此諭知兩人緩起訴處分一年，並應於緩起訴處分確定日起6個月內，分別向公庫支付緩起訴處分金500萬元。