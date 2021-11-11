嘉縣鄉代會主席遭控浮報經費 檢調上門竟落跑遭拘捕

嘉義縣某鄉民代表會的周姓主席，遭控疑涉浮報經費，檢調今拘提到案。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣某鄉民代表會的周姓主席，遭控疑涉浮報經費，檢調前天前往鄉代會搜索，帶回2名職員並傳喚周到案，由於正值定期會期間不能逮捕或拘禁，嘉義地檢署命令10萬交保，並趁昨會期一結束，檢調今上午再度出動拘提，不料他疑聽聞風聲一度潛逃，調查局人員下午2點多才拘到帶回。

據了解，62歲周姓主席2014年選上鄉民代表，並成功連任，檢調掌握情資，他近2、3年來採購茶葉等，有浮報、經費核銷不實情況，藉此詐領公款，有違反貪汙治罪條例嫌疑。

該鄉代會的副主席透露，近期正開定期大會，檢調前天上午尚未8點就抵達，鄉代會門都還沒開就在外等；對於檢調偵辦的案件不清楚，主席一些私生活的事情不太方便講，但認為2名職員就是聽命辦事，做的帳應該沒什麼問題。

嘉義地檢署前天指揮嘉縣調查站等人員，一早約7點50幾分前往搜索，扣到相關文件，並將2名鄉代會的職員帶回，2人經檢方訊後獲請回；搜索當下周榮茂尚未抵達鄉代會，但也被傳喚到案，據指，因正值鄉代會開議期間，依地方制度法不得逮捕或拘禁，檢方當天訊後，先命令10萬元交保。

據指出，檢調後續察覺周姓主席涉案事證，代表會會期昨天一結束，今上午又出動拘提，但他的友人疑似察覺檢調上門，讓他有機會落跑，檢調於是展開追緝，約下午2點多在嘉義市區終於成功拘提到案，並帶回縣調站。

周姓主席2014年競選鄉民代表，曾被指控涉以1票500元賄選，嘉義地院一審被依行求賄賂罪，判刑4年，不過上訴後二審認為事證不足，逆轉判無罪，經最高法院駁回確定；他2018年成功連任。