台南中古車交易調降里程數挨告 不排除買主知情判無罪

許姓男子在台南市永康區經營中古車買賣，6年前把1輛中古車行駛里程數從為37萬多公里調降成18萬公里，再以18萬元的價格賣給趙姓男子，趙男去世後，家屬認受騙上當而提告，台南地院審理後證明該車的里程數確為許男所調降，但無法排除趙男生前可能知情，最後許男獲判無罪，可上訴。

許男表示，他並沒有更改車輛的里程表，而是那部車的儀表板損壞，他換裝了中古儀表板，所以呈現的是另一部車的里程數。他說，對方也是從事中古車買賣的同業，他有將換裝中古儀表板的事情告知對方，雙方同意以18萬元交易市值23萬的車輛。

趙男妻子表示，她是在車輛於2018年9月間進廠維修時，經由原廠技師提醒才發現里程數曾經遭到調降。趙妻說，2015年2月間車輛交易時，除了她，還有1位證人。2019年趙男去世後，趙妻認受騙上當而提告。

台南地院合議庭認為，許男與趙妻都一致陳述當時是趙男本人與許男接洽車輛交易事宜，且雙方合約書約定事項第5點記載「甲方（賣方）以現車況、現里程數及配修交付乙方（買方）本車里程數可能因里程錶損壞更換、人為調表...等因素，所以無法表示其真實里程數，甲方已充分盡善告知義務，乙方確認簽名，證據顯示買賣雙方「約定不在意里程數」或「共同認知里程數可能遭到調降」的可能性。

且趙男生前未對許男提出告訴，雖然可能因為顧及情分而忍隱，但也存在趙男並沒有認為自己遭到欺騙的可能性。