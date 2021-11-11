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宋姓男大生母親今下午三點 召開記者會說明兒子傷勢

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

宋姓男大生本月7日駕車與張男瑪莎拉蒂跑車擦撞，卻遭張等3人重毆到住加護病房，未脫離險境。宋姓男大生是台中市豐原人，宋媽媽今天下午3點將在豐原區債開記者會，對外說明孩子狀況。立委江啟臣今也在臉書集氣，多名網友留言為宋姓男大生加油。

宋姓男大生家屬預計今天下午3點將在豐原區召開記者會，宋媽媽對外界說明男大生狀況與家屬訴求。

立委江啟臣今在臉書發文，強調會「照顧好豐原的孩子」，請大家一起集氣替宋姓男大生加油。發文如下：

「日前台中西屯發生一起大學生因車輛擦撞事件，遭到聚眾毆打，導致頭部受創，須送加護病房治療。 盧秀燕 市長在得知消息後，便前往醫院探視傷者，並向家屬鞠躬致歉，鄭重承諾將嚴查重辦，確保正義得以伸張。

宋同學是豐原人，我也在接獲消息的第一時間與宋媽媽進行聯繫，表達關心和慰問，並請服務處同仁後續進行協助，務必要照顧好我們豐原的孩子。我也會追蹤本案，絕對要讓案情水落石出，讓罪犯付出法律代價。

豐原人是一個大家庭，敦厚友愛，在這邊也跟所有鄉親們借一句話，來一起為宋同學祈福集氣，希望早日康復；一起為宋同學的親人們送暖加油，我們與你們同在。」

江啟臣 記者會

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