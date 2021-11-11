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犯保士林分會助馨生人 地檢署中庭明首度辦園遊會

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

犯罪被害人保護協會士林分會，為協助馨生人（犯罪被害人）販售自營商品，減少因新冠肺炎疫情間的經濟損失，明天下午3點將在士林地檢署偵查大樓1樓中庭，舉辦小型園遊會，由八仙塵暴傷者準備咖啡、滷味、牛軋糖等物，園遊會可使用振興五倍券。

明天下午3點犯保士林和士林地檢署，將在1樓中庭舉辦小型園遊會，販售馨生人自營商品包含向日有機農場的麵包、趙媽媽手作黑糖老薑、極品軒手作牛軋糖、貓本家咖啡，還有陳媽的拿手滷味，以及邱媽媽為兒子研發的愛心茶葉蛋。

因新冠肺炎影響，馨生家庭的創業之路備感艱辛，經濟再次遭遇衝期，幸好政府發生五倍振興券，加上園遊會活動，刺激民眾與地檢署相關人員消費購買馨生人商品，彌補疫情晴間遭遇的損失。

犯保士林分會指出，當被害案件發生時，原本幸福家庭破碎，長期面對接踵而至的傷痛、經濟壓力與冗長訴訟等問題，讓馨生人家庭生活陷入失序，犯保士林分會秉持「協助重建被害人及其遺屬生活」宗旨，協助馨生人繼續重拾原本熟悉之工作或另行創業。若想共襄盛舉採購馨生商品，都可撥打犯罪被害人保護協會全國免付費服務專線0800-005-850詢問或直接與本分會進行聯絡。

士林地檢署明舉辦園遊會，推廣馨生人自營商品。圖／犯保士林分會提供
士林地檢署明舉辦園遊會，推廣馨生人自營商品。圖／犯保士林分會提供

新冠肺炎 疫情

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