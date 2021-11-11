台塑採購弊案追出廠商收回扣 檢方起訴18人

檢調偵辦台塑回扣案，追出案外案，檢調發現，台塑的下游承包商艾博斯科技公司從2012年開始，與盟立、日立、慧與、晶傑達等公司負責業務主管合作，進行假交易。台北地檢署調查後，將艾博斯負責人蔡百鍾及合作廠商涉案高階主管、業務共18人，依違反特別背信等罪嫌起訴。

檢調偵辦台塑（1301）企業資訊部門副總經理李孫儒疑似讓艾博斯取得採購標案，從中查出，盟立、日立、慧與、晶傑達等公司，涉嫌與艾博斯進行虛偽交易，進行套利，造成公司損害。

檢調查出，日立公司總經理宋振勛，找上艾博斯的蔡百鍾及下游廠商聚碩科技（6112）董事長吳祚綏合作收取回扣。從2012年到2018年間，宋將日立的商品，以低價賣給聚碩，聚碩再將利潤留下，並透過與艾博斯的假交易，將款項匯到宋的私人帳戶，並為宋私用，造成日立數據損失7000餘萬元。

另外，盟立公司（2464）資訊智能事業群前總經理羅振傑，透過艾博斯與IBM、甲骨文等人員，以虛偽交易方式收取回扣，從中獲利。導致盟立公司遭受約八千萬元損害，羅將3千多萬拿來自用，另外四千萬則是用來打點與IBM、甲骨文人員的關係。

慧與科技企業事業群總經理許溢庭也透過艾博斯向多扎不知情的公司下單，艾博斯再將虛偽交易後的回扣共約500餘萬元交給許。

不只如此，晶傑達公司資訊部經理李武郎也找艾博斯合作，透過虛偽的交易契約，收取回扣，總計造成晶傑達公司近一千萬元的損失。