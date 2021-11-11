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男子路倒昏迷送醫 醒來竟揮拳打醫師判刑2月
新北市林姓男子去年底因路倒昏迷，由救護車送往醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男突然甦醒，不分青紅皂白，揮拳毆打醫院放射師，新北地院考量林男事後以1萬5000元達成和解，今依違反醫療法判刑2個月，得易科罰金6萬元，可上訴。
判決指出，28林姓男子去年12月中深夜，因路倒昏迷由救護車送往雙和醫院急診室，因無意識反應，送放射科欲進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男卻突然甦醒，
不分青紅皂白，朝正準備替進行頭部電腦斷層掃瞄的醫院放射師揮拳，打傷其頭部及肩膀，導致放射師頭部擦挫傷出血。
新北地院考量林男犯後坦承犯行，並於今年10月13日以賠償1萬5000元與被害人達成和解，今依違反醫療法判刑2個月，得易科罰金6萬元，仍可上訴。
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