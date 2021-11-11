快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子路倒昏迷送醫 醒來竟揮拳打醫師判刑2月

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市林姓男子去年底因路倒昏迷，由救護車送往醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男突然甦醒，不分青紅皂白，揮拳毆打醫院放射師，新北地院考量林男事後以1萬5000元達成和解，今依違反醫療法判刑2個月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，28林姓男子去年12月中深夜，因路倒昏迷由救護車送往雙和醫院急診室，因無意識反應，送放射科欲進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男卻突然甦醒，

不分青紅皂白，朝正準備替進行頭部電腦斷層掃瞄的醫院放射師揮拳，打傷其頭部及肩膀，導致放射師頭部擦挫傷出血。

新北地院考量林男犯後坦承犯行，並於今年10月13日以賠償1萬5000元與被害人達成和解，今依違反醫療法判刑2個月，得易科罰金6萬元，仍可上訴。

雙和醫院。圖／報系資料照
雙和醫院。圖／報系資料照

救護車 醫師

延伸閱讀

影／惡劣仲介吸收失聯移工壓榨薪資 新北專勤隊逮3嫌

雲林子弟捐救護車回饋鄉里 消防局：年底前全面換新

不菸酒無家族史 42歲男低劑量肺部電腦斷層檢出肺腺癌

福特旅行家出任務 這次不是要出去玩而是要搶救生命！

相關新聞

癮君子難為？看菸害防制法修訂之亂

歷經十多年未修正的《菸害防制法》，在2020年預告修正。對此，國健署提出了修正幅度極大的版本；其中，針對新型菸品的規範、指定菸品的健康風險評估、菸草重量與支數販售規定、禁菸場所、禁止加味菸和菸品與菸商贊助禁止規定，都是菸害防制制度的重要條文。

台塑採購弊案追出廠商收回扣 檢方起訴18人

檢調偵辦台塑回扣案，追出案外案，檢調發現，台塑的下游承包商艾博斯科技公司從2012年開始，與盟立、日立、慧與、晶傑達等公司...

犯保士林分會助馨生人 地檢署中庭明首度辦園遊會

犯罪被害人保護協會士林分會，為協助馨生人（犯罪被害人）販售自營商品，減少因新冠肺炎疫情間的經濟損失，明天下午3點將在士林...

宋姓男大生母親今下午三點 召開記者會說明兒子傷勢

宋姓男大生本月7日駕車與張男瑪莎拉蒂跑車擦撞，卻遭張等3人重毆到住加護病房，未脫離險境。宋姓男大生是台中市豐原人，宋媽媽...

男子路倒昏迷送醫 醒來竟揮拳打醫師判刑2月

新北市林姓男子去年底因路倒昏迷，由救護車送往醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男突然甦醒，不分青紅皂白，揮拳毆打醫...

下藥再勒死一雙子女 高院認為單親媽人性未泯留生路

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。