男子路倒昏迷送醫 醒來竟揮拳打醫師判刑2月

新北市林姓男子去年底因路倒昏迷，由救護車送往醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男突然甦醒，不分青紅皂白，揮拳毆打醫院放射師，新北地院考量林男事後以1萬5000元達成和解，今依違反醫療法判刑2個月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，28林姓男子去年12月中深夜，因路倒昏迷由救護車送往雙和醫院急診室，因無意識反應，送放射科欲進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男卻突然甦醒，

不分青紅皂白，朝正準備替進行頭部電腦斷層掃瞄的醫院放射師揮拳，打傷其頭部及肩膀，導致放射師頭部擦挫傷出血。