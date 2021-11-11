下藥再勒死一雙子女 高院認為單親媽人性未泯留生路

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女上訴，台灣高等法院認為她還沒泯滅人性，因此撤銷原判決，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

高院考量吳女犯案時為憂鬱症所苦，承受極大心理壓力，而她犯後深表後悔，在看守所中努力重新學習，對未來仍有期待。

高院認為讓吳女接受精神疾病治療，配合心理治療與心理諮商，緩解病情後重新架構自我信念，有復歸社會可能。雖然從案發後吳女的心理衡鑑與晤談，可見她心理、人格有重大缺失，但還沒泯滅人性，高院認為她雖犯「公民與政治權利國際公約」所規定的「情節最重大之罪」，但未達與社會永久隔絕必要，因此改判無期徒刑，褫奪公權終身。

吳姓女子2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。去年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地方法院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但表示這7年都是她在撫養，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

高院開庭時，吳女稱每天都夢到孩子來跟她撒嬌，告訴她「媽媽妳要好好加油，不可以再尋死，雖然在你手上失去生命，但我們還是愛你」。吳女說自己寧可肚子餓，也不讓小孩挨餓，並抱怨前夫沒照約定按期給錢，孩子不是她一個人的；她曾問前夫家是否願意照顧小孩，但前夫家拒絕。

吳女自認為是「99分的媽媽」，但敗在無法承受壓力。

公訴檢察官表示，吳女與男友論及婚嫁卻變卦，又因孩子與兄嫂不睦，認為小孩是「累贅」；當小孩剛好要換牙套，吳女萌生「除去累贅」的意圖。