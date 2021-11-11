婦連開寵物店三道門害吉娃娃衝出被撞死 業者遭罰1萬5000元

吉娃娃。圖／Pixabay 林姓女飼主帶寵物犬吉娃娃到寵物店洗澡，張姓婦人擅開店門，吉娃娃跑出店內被車撞死，動保處裁罰寵物店1萬5000元，店家提告抗罰；台北地院認為，張婦不只一次開門，店家卻未改善預防，判店家敗訴。可上訴。

林姓女飼主2017年7月17日將吉娃娃送洗，張婦同一天也到店消費，張婦擅自開啟店內三道門，吉娃娃跑出去後遭車子撞死，動保處對朱姓寵物店負責人開罰。

朱提告主張，他的店不是開放空間，設有3道不同材質的門，還設門鈴，一般正常營業下，寵物不可能脫逃，已善盡管理責任。

動保處說，朱的寵物店雖設有小木門、小鐵門、玻璃門，但消費者可任意開門，門上雖張貼「請勿自行開門入內」警語，仍應考慮消費者不見得會注意。

動保處說，林姓女飼主為此對張婦求償，朱證稱張婦已多次違反門禁，吉娃娃也不只一次脫逃，朱疏於門禁管制確有過失，對朱開罰沒有違誤。