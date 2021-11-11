快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦連開寵物店三道門害吉娃娃衝出被撞死 業者遭罰1萬5000元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

吉娃娃。圖／Pixabay
吉娃娃。圖／Pixabay
林姓女飼主帶寵物犬吉娃娃到寵物店洗澡，張姓婦人擅開店門，吉娃娃跑出店內被車撞死，動保處裁罰寵物店1萬5000元，店家提告抗罰；台北地院認為，張婦不只一次開門，店家卻未改善預防，判店家敗訴。可上訴。

林姓女飼主2017年7月17日將吉娃娃送洗，張婦同一天也到店消費，張婦擅自開啟店內三道門，吉娃娃跑出去後遭車子撞死，動保處對朱姓寵物店負責人開罰。

朱提告主張，他的店不是開放空間，設有3道不同材質的門，還設門鈴，一般正常營業下，寵物不可能脫逃，已善盡管理責任。

動保處說，朱的寵物店雖設有小木門、小鐵門、玻璃門，但消費者可任意開門，門上雖張貼「請勿自行開門入內」警語，仍應考慮消費者不見得會注意。

動保處說，林姓女飼主為此對張婦求償，朱證稱張婦已多次違反門禁，吉娃娃也不只一次脫逃，朱疏於門禁管制確有過失，對朱開罰沒有違誤。

法官調查認為，張婦多次違反門禁規定造成狗隻逃脫，業者本可預見風險，卻未採取更有效的方式預防，例如更換門鎖等，顯有過失，判朱姓業者敗訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

寵物 門鈴

延伸閱讀

台南白蝦產量全台第一產值4.5億元 日夜溫差大注意健康

獨／浪浪疑遭汽車撞擊受傷斷脊髓 全身癱瘓命運悲催

高雄「狗來富計畫」創多贏 17隻毛孩肩負守衛果園使命

狗疑遭飼主施虐不治 桃園動保處：已違法將開罰

相關新聞

癮君子難為？看菸害防制法修訂之亂

歷經十多年未修正的《菸害防制法》，在2020年預告修正。對此，國健署提出了修正幅度極大的版本；其中，針對新型菸品的規範、指定菸品的健康風險評估、菸草重量與支數販售規定、禁菸場所、禁止加味菸和菸品與菸商贊助禁止規定，都是菸害防制制度的重要條文。

台塑採購弊案追出廠商收回扣 檢方起訴18人

檢調偵辦台塑回扣案，追出案外案，檢調發現，台塑的下游承包商艾博斯科技公司從2012年開始，與盟立、日立、慧與、晶傑達等公司...

犯保士林分會助馨生人 地檢署中庭明首度辦園遊會

犯罪被害人保護協會士林分會，為協助馨生人（犯罪被害人）販售自營商品，減少因新冠肺炎疫情間的經濟損失，明天下午3點將在士林...

宋姓男大生母親今下午三點 召開記者會說明兒子傷勢

宋姓男大生本月7日駕車與張男瑪莎拉蒂跑車擦撞，卻遭張等3人重毆到住加護病房，未脫離險境。宋姓男大生是台中市豐原人，宋媽媽...

男子路倒昏迷送醫 醒來竟揮拳打醫師判刑2月

新北市林姓男子去年底因路倒昏迷，由救護車送往醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層掃瞄時，林男突然甦醒，不分青紅皂白，揮拳毆打醫...

下藥再勒死一雙子女 高院認為單親媽人性未泯留生路

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。